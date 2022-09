﻿3:2 nach Verlängerung – Rostock Piranhas feiern ersten Saisonsieg

Kreispokal: TSG Neubukow müht sich mit „dreckigen Sieg“ in nächste Runde

Lokalrivale Kröpeliner SV aus der Kreisliga forderte die TSG Neubukow ordentlich heraus. Am Ende setzte sich der Favorit aus der Schliemann-Stadt mit 2:1 durch. In der Liga ist die Scheunert-Elf noch in der Findungsphase nach zwei schmerzhaften Abgängen im Sommer.