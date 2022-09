﻿3:3 – FSV Bentwisch behauptet sich gegen Bundeswehr-Nationalmannschaft

Sechs-Tore-Festival: Bundeswehr-Nationalmannschaft trennt sich 3:3 vom Verbandsligisten FSV Bentwisch. Ein ehemaliger Hansa-Profi läuft überraschend im Auswahltrikot auf.

Bentwisch. Im zweiten Testspiel im Rahmen ihres Trainingslagers in Sanitz bei Rostock kam die Fußball-Nationalmannschaft der Bundeswehr zu einem Remis. Einen Tag nach dem 2:0-Erfolg beim Regionalligisten Greifswalder FC gab es gestern beim Verbandsligisten FSV Bentwisch ein 3:3 (0:1).

Trotz zunächst klarer Überlegenheit und mehr Ballbesitz lagen die Gäste in der ersten Halbzeit durch Nick Pergandes Tor (14.) zurück. In der zweiten Hälfte traf Omar zum 1:1 (52.). Die erneuten Führungen der Bentwischer durch Haufe (2:1/65.) und Thedran (3:2/77.) glichen Brandner (75.) und erneut Omar (88.) aus. Bei der Bundeswehr-Auswahl, die sich auf die Militär-WM im Februar 2023 in Ägypten vorbereitet, wurden am Ende die Beine schwer.