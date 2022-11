﻿Hansa Rostocks U 23 verliert spät in Stahnsdorf: „Aufhören, vom Aufstieg zu reden“

Stahnsdorf. Das Spiel hatte alles, was eine packende Partie ausmacht, nur kein gutes Ende für die U 23 des FC Hansa Rostock. Viele Treffer und Wendungen, einen Platzverweis und ein Last-Minute-Tor gab es bei der 3:4 (1:1)-Niederlage der Koggenkicker in der NOFV-Oberliga Nord auswärts gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf. Es war die zweite Niederlage und die dritte sieglose Partie in Serie für die Zweitliga-Reserve (jetzt 3. Platz/26 Punkte). Stadtkonkurrent Rostocker FC (2./28) ist an Hansa II vorbeigezogen, das die Tabellenführung an Hertha Zehlendorf (28) abgegeben hat.

Hansa-Trainer Kevin Rodewald schmeckte es überhaupt nicht, was seine Elf in Stahnsdorf auf das Feld brachte. „Das Spiel ist eine Folge von dem, was wir seit drei bis vier Wochen auf den Platz bringen. Ich hoffe, meine Mannschaft, vor allem die jungen Spieler, hören endlich auf, vom Aufstieg zu reden, von der Regionalliga und gegen wen wir alles nächstes Jahr im Stadion spielen“, kritisierte der 31-Jährige.

Frühe Führung hergeschenkt

Eine frühe Führung durch Luca Horn (7.) gaben die Hanseaten aus der Hand. Dominik Kruska (38.) und Zweifachtorschütze Luca Krüsemann (47.) drehten das Spiel zugunsten der Stahnsdorfer – 2:1. Spektakulär wurde es in der Schlussphase. Theo Martens (77.) und Randy Dei (82.) gelang jeweils der Ausgleich für die Rostocker.

Der für Oliver Daedlow (erster Einsatz seit Mitte September) eingewechselte Hansa-Kicker Tom Seidel verursachte in der Nachspielzeit mit einer Notbremse noch einen Freistoß und sah die Rote Karte. Den Standard nutzen die Hausherren zum späten Siegtor. Felix Kausch traf direkt. Jubel bei den Stahnsdorfer, Frust bei Hansa.

Hansa-Coach Kevin Rodewald fordert einfachste Tugenden

„Wir haben viele Spieler dabei, die aktuell individuell keine gute Leistung bringen. Wir müssen schauen, dieses junge Team wieder in die Spur bekommen“, so Rodewald. Er vermisst bei einigen Spielern derzeit einfache Tugenden wie Fleiß, Ehrgeiz, Wille, Einsatz- und Laufbereitschaft sowie Zweikämpfe. Das brauche es, um die Liga anzunehmen.

Bereits beim letzten Sieg Mitte Oktober gegen Schlusslicht FC Mecklenburg Schwerin (3:0) hatte sich angedeutet, dass die Rostocker derzeit ihr Leistungsvermögen nicht annähernd ausschöpfen. Es zog sich wie ein roter Faden die folgenden drei Spiele fort. Rodewald betont auch, dass die ganze Situation eine Einstellungssache sei.

In der neuen Trainingswoche wartet eine Menge an Arbeit auf ihn, um die Köpfe der jungen Hansa-Elf freizubekommen. Nächster Gegner ist am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr im Volksstadion die SG Dynamo Schwerin. Gegen den Aufsteiger wollen die Rostocker ein anderes Gesicht als zuletzt zeigen.

FC Hansa II: Hagemoser – Ruschke, Dietze, Daedlow (69. Seidel), Köster, Horn (69. Martens), Schah Sedi, Schünemann, Eshele (46. Dei), Kohn, Bachmann.

Tore: 0:1 Horn (9.), 1:1 Kruska (38.), 2:1 Krüsemann (38.), 2:2 Martens (77.), 3:2 Krüsemann (80.), 3:3 Dei (82.), 4:3 Kausch (90. +3).