﻿3:5 gegen Hannover Scorpions: Einsatz der Piranhas wird nicht belohnt

Rostock. Schade! Die kämpferische Leistung der Rostock Piranhas in der Eishockey-Oberliga Nord wurde nicht belohnt. Am Dienstagabend unterlagen die Ostseestädter vor 727 Zuschauern im Heimspiel gegen Spitzenreiter Hannover Scorpions mit 3:7 (2:0, 1:5, 0:2).

Dabei begann die Partie für die Raubfische zunächst vielversprechend. Per Doppelschlag durch Top-Scorer Keegan Dansereau (17.) und Christian Paul-Mercier (19.) gingen die Hausherren im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Im zweiten Abschnitt folgte dann aber die kalte Dusche. Die Hannoveraner bewiesen ihre Kaltschnäuzigkeit im Angriff. Sie trafen innerhalb kürzester Zeit viermal in Folge (21., 24., 25., 27.) und drehten die Partie. Zwar verkürzten die Piranhas durch Dansereau in der 38. Minute, doch im direkten Gegenzug stellte der Tabellenführer auf 5:3 (38.).

Hannover Scorpions eiskalt vor dem Tor

Die Gastgeber warfen sich im finalen Durchgang noch einmal voll rein. Für einen zusätzlichen Feldspieler nahm der REC sogar seinen Goalie aus dem Spiel – das sollte sich rächen. Die Scorpions trafen noch zwei weitere Male ins leere Tor (58., 60.).

REC: Di Berado – Renke, Richter, Guran, Henderson, Kraus, Seckel, Pöpel – Voronov, Hahn, Döring, Dansereau, Siradze, Schröpfer, Pauker, Steinmann, Paul-Mercier, Barry, Ledlin.