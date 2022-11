﻿3:6 gegen Hannover Indians: Rostock Piranhas verpassen nachzulegen

Hannover/Rostock. Enttäuschung bei den Rostock Piranhas: In der Eishockey-Oberliga Nord hatten die Ostseestädter am Freitagabend im Auswärtsspiel bei den Hannover Indians mit 3:6 (1:1, 0:3, 2:2) das Nachsehen.

Nachdem die Raubfische am vergangenen Dienstag nach sieben Niederlagen in Folge endlich wieder einen Erfolg gefeiert hatten (5:4 gegen Herner EV), wollten sie bei den Niedersachsen nachlegen – vergebens. Dabei brachte Keegan Dansereau die Rostocker im ersten Drittel früh in Führung (4.).

Ex-Piranha lässt die Hannover Indians jubeln

Doch die Freude sollte nicht lange andauern. Ausgerechnet Ex-Piranha Matthew Pistilli markierte in Überzahl den Ausgleich (12.). Es folgte der Mittelabschnitt, in dem die Hanseaten deutlich unterlegen waren. Eine Welle an Torschüssen prasselten auf das REC-Gehäuse ein. Den Indians gelang es die Partie zu drehen. Sie erzielten drei Treffer (26., 29., 35.) und stellten auf 4:1.

Im finalen Durchgang machten die Gastgeber da weiter, wo sie zuvor aufgehört hatten. Sie trafen zwei weitere Male und erhöhten auf 6:1 (46., 51.). Auch ein anschließender Überzahl-Doppelpack von Angreifer Matthew Barry (52., 58.) konnte die REC-Niederlage nicht mehr verhindern.

REC: Jeschke – Renke, Seifert, Richter, Henderson, Kraus – Döring, Hahn, Dansereau, Guran, Barry, Pauker, Steinmann, Paul-Mercier, Ledlin.