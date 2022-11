﻿3:6-Niederlage – Rostock Piranhas verspielen Führung gegen Füchse Duisburg

Katja Dau verkauft mit ihrem Onlineshop „Küstenkinderladen“ große Kinderwagen skandinavischer Marken an Kunden in ganz Deutschland. Der Erfolg ist so groß, dass sie ein reales Geschäft in Bentwisch bei Rostock eröffnet. Ihr Angebot ist so speziell und gefragt zugleich, dass Kunden sich dafür Hunderte Kilometer ins Auto setzen.