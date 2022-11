﻿3:7 – Aggressive Rostock Piranhas haben gegen Diez-Limburg das Nachsehen

Weiterbau der „Global One“: Verschärft der Disney-Deal den Fachkräftemangel in Stralsund?

Der Weiterbau der „Global One“ in Wismar könnte den Fachkräftemangel in Stralsund verschärfen. Viele Spezialisten haben die Hansestadt am Strelasund bereits verlassen. Die Grünen scheiterten nun mit einem Antrag für „Tariflöhne auf der Volkswerft“.