﻿Wohin geht die Reise für Empor Rostock, den Stralsunder HV und den HSV Insel Usedom?

Stralsund/Ahlbeck/Rostock. In der kommenden Saison in der 3. Handball-Liga gehen gleich drei Teams aus Mecklenburg-Vorpommern an den Start. Zum Stralsunder HV, der als Dritter souverän den Klassenverbleib schaffte, gesellen sich der Absteiger HC Empor Rostock und der Aufsteiger HSV Insel Usedom.

Mit dem Ende der Auf- und Abstiegsrunde sowie den Entscheidungen in der 2. Liga und Oberliga ist klar, welche weiteren Vereine in der nächsten Spielzeit dabei sind. In etwa einem Monat soll der Spielplan bekannt gegeben werden. Die OSTSEE-ZEITUNG wirft schon jetzt einen Blick auf eine mögliche Staffel für die MV-Teams und die bevorstehenden Änderungen.

Vier Staffeln in der 3. Handball-Liga mit jeweils 16 Teams

Nach den Jahren unter dem Einfluss der Corona-Pandemie kehrt der Deutsche Handballbund (DHB) wieder auf die angepeilte Anzahl von 64 Mannschaften in der 3. Liga zurück. Daraus folgt, dass zukünftig nur noch in vier, statt in fünf Staffeln gespielt wird. Dafür wachsen die Gruppen auf 16 Starter an. Nach Informationen der OSTSEE-ZEITUNG wird in Nord, Mitte, West und Süd unterteilt. Eine Möglichkeit für die Aufstiegsrunde sieht vor, dass die besten zwei jeder Staffel – zweite Mannschaften, die nicht in die 2. Liga dürfen herausgenommen – in einer Achtergruppe um den Gang nach oben kämpfen werden.

Rostock, Stralsund und Usedom in Nordstaffel

Da es keine Ost-Staffel mehr geben wird, ist klar, dass Rostock, Stralsund und Usedom sich im Norden beweisen müssen. Kontrahenten wie MTV Braunschweig, HSV Hannover, TSV Altenholz, HSG Ostsee, TSV Burgdorf II und die SG Hamburg-Nord werden wohl wie in der Vorsaison ebenfalls im Norden antreten. Aus der ehemaligen Ostrunde sind der Oranienburger HC, Füchse Berlin II, SV Anhalt Bernburg, Eintracht Hildesheim, die Sportfreunde Söhre oder auch SC Magdeburg II mögliche Gegner. Die HSG Eider Harde als Aufsteiger aus Schleswig-Holstein wäre ebenfalls in der Staffel.

„Wir würden uns über eine Art Nord-Ost-Staffel freuen. Da wären viele spannende Namen dabei, die uns sicher auch in der Vermarktung helfen würden, die Fans in die Halle zu holen“, sagt HSV-Trainer Uwe Kalski. Er verweist auch darauf, dass eine Staffel ohne die bisherigen Nord-Teams etwa aus Wilhelmshaven und Aurich die Fahrtstrecken verkürzen würde.

Geht es nach Westen oder Richtung Sachsen?

Die genaue Ausgestaltung ist noch unsicher. Sollte sich der MTV Großheidorn (bei Hannover) den letzten Aufstiegsplatz aus der Oberliga sichern, wäre eine erneute Ausrichtung Richtung Nordsee denkbar. Dies würde jedoch den VfL Fredenbeck in die Verlosung bringen. Vier der zwölf Aufsteiger in einer Staffel an den Start gehen zu lassen, wäre sportlich nicht komplett ausgewogen – die Vereine aus MV würden sich über eine tendenziell „leichte“ Runde aber sicher nicht beschweren.

Sollte sich der DHB hingegen für eine Vergrößerung der Nord-Region Richtung Sachsen entscheiden, kämen die zweite Mannschaft vom DHfK Leipzig und Aufsteiger HC Burgenland in Frage. „Aus der alten Nordstaffel würden wir viele Gegner schon kennen. Mir ist aber fast egal, wie die Staffeln eingeteilt werden. Ich freue mich total auf die Duelle mit Empor und Usedom“, sagt SHV-Trainer und Geschäftsführer Steffen Fischer.

Wie stark ist die Nord-Staffel?

Mit dem EHV Aue und TuS Vinnhorst haben die beiden Top-Teams aus Nord und Ost den Sprung in die 2. Liga geschafft. Mit den Staffelzweiten MTV Braunschweig und HC Eintracht Hildesheim könnten aber zwei harte Brocken auf die MV-Vertreter warten. Als Absteiger wird Empor Rostock ein entscheidendes Wort im Kampf um den Staffelsieg mitreden wollen. Ob es für die Truppe von Trainer Nicolaj Andersson nach dem personellen Umbruch für einen Platz ganz oben reicht, ist noch nicht abzusehen.

Der SHV hat in der abgelaufenen Saison gezeigt, dass mit den Vorpommern ebenfalls zu rechnen ist. Dazu konnte Steffen Fischer seinen Kader in weiten Teilen zusammenhalten und mit Talenten verstärken. Als Aufsteiger gilt es für den HSV Insel Usedom, die Klasse zu halten. Für viele Akteure in der jungen Mannschaft geht es erstmals auf das Handball-Parkett in der 3. Liga.

