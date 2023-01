﻿Nach Patzer in Berlin: Rostock Dolphins müssen sich steigern

Die Handballerinnen des Rostocker HC sind am Sonnabend bei der SG Todesfelde/Leezen gefordert. Mit einem Sieg können die Dolphins ihre Tabellenführung festigen. Das erwartet der Trainer.

Rostock. Todesfelde. Der Ortsname verheißt nichts Gutes. Dennoch haben die Handballerinnen des Rostocker HC einen guten Grund, ins benachbarte Schleswig-Holstein zu fahren. Die Dolphins sind am Sonnabend beim Tabellensiebten SG Todesfelde/Leezen der 3. Damen-Handball-Liga zu Gast und können im Erfolgsfall einen weiteren Schritt in Richtung Aufstiegsrunde machen.

„Dazu bedarf es einer Leistungssteigerung“, meint Trainer Dominic Buttig mit Blick auf die unnötige 25:27-Niederlage bei Pfeffersport. Der RHC hatte sich in Berlin viele Unkonzentriertheiten geleistet. „Das tat nicht not. Wir haben in allen Bereichen unter unserem Niveau gespielt“, sagt der Coach.

Angst vor der eigenen Courage habe die Mannschaft nicht, ist Buttig überzeugt. „Die eine Kunst ist, an die Spitze zu gelangen. Die andere ist, diesen Platz zu verteidigen.“ Jeder Gegner sei heiß darauf, den Tabellenführer zu schlagen, weiß der 34-Jährige, der bis auf Celin Kellert alle Damen an Deck hat.

Auf ihrer Facebook-Seite erinnert die SG an das erste Duell Ende September, als Lara Brezenci im Endspurt einen Hattrick erzielte und die Dolphins jubeln ließ (29:28). „Wir haben im Hinspiel bärenstarke 58 Minuten Handball gespielt und lediglich am Ende die Nerven verloren“, heißt es. Die Kampfansage folgt sofort: „Bei uns Zuhause soll es anders laufen! Denn auch wenn Rostock zurecht oben steht, wollen wir die Punkte bei uns in Tofe behalten.“ Übrigens: Tofe ist die Koseform von Todesfelde – und klingt deutlich lebensbejahender.