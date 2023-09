Fußball-Landespokal

Ein Hauch von „Wembley“ bringt Anker Wismar in Neubrandenburg auf die Siegerstraße

Es war kein leichtes Los für den FC Anker in der zweiten Runde des Fußball-Landespokals. Als klassenhöherer Gegner traten die Hanseaten allerdings als Favorit in der Vier-Tore-Stadt an. Auf dem Platz sah es zunächst anders aus.