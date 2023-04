﻿31. Rostocker Citylauf: Was Starter und Zuschauer zum Rennen wissen sollten

Am 21. Mai wird eines der größten Laufsport-Events in MV zum 31. Mal stattfinden. Die Veranstalter versprechen Spaß für Teilnehmer und Zuschauer. Das sind die Strecken, die Kosten und die „Bonbons“.

Rostock. Die Hansestadt freut sich auf den Citylauf. Am 21. Mai gehen Tausende Laufsportbegeisterte auf den Rundkurs, der durch das Rostocker Stadtzentrum führt. Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Citylauf: Das sollten Läufer und Zuschauer wissen. Darauf sollten sich Autofahrer an dem Maisonntag einstellen.

Was ist das Besondere am Citylauf 2023?

Es ist das 31. Mal, dass der Lauf in Rostock startet. Der Citylauf ist durch seine lange Tradition ein fester Termin im Leben vieler Rostocker Familien – und nicht nur bei ambitionierten Freizeitläufern. Es geht darum, dabei zu sein. Roman Klawun, einer der Macher des Laufs betont das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Er sagt: „Jeder kann mitmachen. Es geht darum, dass wir in Rostock gemeinsam Spaß haben und aufeinander achten.“ Erwartet werden rund 3000 Teilnehmern. 80 Prozent kommen aus der Region.

Freuen sich auf den Rostocker Citylauf 2023: Roman Klawun von der Veranstaltungsagentur Proevent, Volkmar Möller vom 1. LAV Rostock, Läuferin Sofie Kruse und Stephan Pröber von den Stadtwerken Rostock, einem Sponsor (v. l.). © Quelle: Christan Lüsch

Wie lang sind die Strecken, wann geht’s los, was kostet der Spaß?

Das erste Rennen ist ein Halbmarathon über 21,1 Kilometer, der um 10 Uhr auf dem Neuen Markt beginnt (Teilnahmegebühr 37 Euro). Zeitgleich startet am Kanonsberg/Lange Straße der Fun-Run über zehn Kilometer (Startgeld 25 Euro). Gute Nachrichten für Familien, die sonntags gern länger schlafen: Der Kinder- und Familienlauf über drei Kilometer geht um 13.15 Uhr auf dem Neuen Markt los (Startgebühr 10 Euro.) Der Rostocklauf über sechs Kilometer (Start 14 Uhr, Neuer Markt, 18 Euro) sowie der Staffellauf über fünfmal 3 Kilometer, der um 14.05 Uhr ebenfalls auf dem Platz vor dem Rarthaus beginnt (Staffelgebühr 60 Euro) runden das Programm des Citylaufs ab.

Der Strecfkenverlauf beim Rostocker Citylauf 2023. © Quelle: Christian Lüsch

Was sagen Leute, die teilnehmen?

„Laufen hält jung und fit – und macht Spaß. Der Citylauf ist eine großartige Veranstaltung für jedermann“, meint Sofie Kruse. Die 36-Jährige, die in Graal-Müritz lebt, bringt am 21. Mai viele Familienmitglieder mit in ihre Geburtsstadt: Gemeinsam mit Bruder Stefan, Schwägerin Alexandra und ihrem Neffen Til macht sie beim Staffellauf mit.

Wo kann ich mich anmelden?

Einzelanmeldungen sind bis zum 14. Mai online unter rostocker-citylauf.de möglich. Nachmeldungen werden am 19. Mai (12 bis 18 Uhr), am 20. Mai (10 bis 18 Uhr) sowie am 21. Mai bis eine Stunde vor dem Start im Rostocker Rathaus entgegengenommen.

Worauf kann ich mich noch freuen?

Die Veranstalter haben es nicht beworben, aber es wird ganz sicher wieder die „lustigste Staffel“ geben. „Wir haben schon die dollsten Sachen erlebt: Im vergangenen Jahr enterten diverse Piraten der Karibik die Laufstrecke. Wir hatten Krankenschwester-Teams in OP-Montur. Leute lieben es, sich zu kostümieren.“ Der Applaus der Zuschauer entscheide, welches verkleidete Team einen Restaurantgutschein erhält.

Jeder, der das Ziel erreicht, bekommt eine Teilnehmerplakette – auf Wunsch mit gravierter Zeit. Die Medaille – 6,5 Zentimeter im Durchmesser – kann es mit der vom Boston-Marathon aufnehmen, meint Arne Welenz, der dort schon gelaufen ist. Eine Erinnerung an den Citylauf 2023 ist zudem das Eventshirt, das für 25 Euro zu haben sein wird – inklusive Aufdruck.

Worauf muss ich mich als Autofahrer einstellen?

Der Verkehr könnte etwas langsamer rollen, denn es gibt zum Teil halbseitige Straßensperrungen entlang der Laufstrecke. Es werde im Umfeld rechtzeitig ausgeschildert, damit Autofahrer ausweichen können, versichert Roman Klawun.

Wie wird das Wetter?

„Das Wetter soll super werden“, lautet die verlässliche Langzeitprognose von Volkmar Möller. Der Mann vom 1. LAV Rostock, dem ausrichtenden Verein, muss es wissen: Er hat beim Citylauf in den vergangenen Jahren nie gefehlt.