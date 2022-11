﻿4:0 bei Blau Weiß Berlin: Rostocker FC schnappt sich die Tabellenführung

Jugend aus MV soll sich mehr in Politik einmischen – aber will sie?

Bei einem Fest anlässlich des europäischen Jahres der Jugend sammelte Europa-Ministerin Bettina Martin (SPD) Sorgen und Hoffnungen von Kindern und Jugendlichen ein. Ergebnisse sollen in die Arbeit der Landespolitik einfließen. Am Ende war es aber wie so oft: Die Politiker reden miteinander über die Mitbestimmung der jungen Menschen.