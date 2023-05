﻿4:0 gegen Hertha Zehlendorf: Medaillenrang für den Rostocker FC ist sicher

Rostock. Es wird auf jeden Fall ein Medaillenrang. Das steht seit Sonnabend für den Rostocker FC fest. Durch den 4:0 (2:0)-Heimsieg in der NOFV-Oberliga Nord gegen den Tabellenvierten FC Hertha 03 Zehlendorf (56 Punkte) werden die Ostseestädter die Saison unter den besten drei Teams abschließen. „Die Mannschaft hat den Matchplan sehr gut umgesetzt. Der Gegner hat uns früh unter Druck gesetzt, aber das Team hat das bravourös gelöst“, meinte RFC-Trainer Christiano Dinalo Adigo.

Rostocker FC zwei Wochen vor Finale in guter Form

Für die Rostocker gilt es, die gute Form mit sechs Pflichtspielsiegen in Serie zu halten. Immerhin steht in knapp zwei Wochen das Landespokalfinale in Greifswald gegen den Verbandsligisten FSV Einheit Ueckermünde auf dem Programm. „Daran denken wir noch nicht. Immerhin haben wir am Freitag (19 Uhr, d. Red.) noch ein Auswärtsspiel in Fürstenwalde und das wird ein heißer Tanz“, betont Adigo.

Seine Elf war gegen die Zehlendorfer in der 25. Minute durch das Tor von Leander Fritzsche in Führung gegangen. Karim Ben-Cadi (43.) legte noch vor dem Pausenpfiff den zweiten Treffer für die Hausherren nach. Gerade nach dem Seitenwechsel befand Adigo, dass sein Team dominant aufgetreten wäre.

Statistik Rostocker FC: Stajila – Ben-Cadi (84. Walter), Berger, N’Diaye (57. Petnga), Scharf, Martin, Iloka, Fritzsche, Stojanovic (68. Mbengani), Weiß, Kraiev. Tore: 1:0 Fritzsche (25.), 2:0 Ben-Cadi (43.), 3:0 Berger (49.), 4:0 Iloka (54.). Schiedsrichter: Maximilian Bauer. Zuschauer: 75.

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Rostocker durch zwei schnelle von Johann Berger (49.) und Obinna Johnson Iloka (54.) noch auf 4:0. In den verbleibenden zwei Partien will der RFC (jetzt 66 Punkte) nun auch seinen zweiten Tabellenplatz gegenüber Konkurrent TuS Makkabi Berlin (3./64) verteidigen.

