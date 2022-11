﻿4:3 gegen Herforder EV – Rostock Piranhas siegen in der Verlängerung

Stilles Gedenken an die Opfer der Kriege in und um Grimmen am Sonntag

Zum Volkstrauertag werden am Sonntag, dem 13. November, Zeremonien und Andachten in Grimmen, Brandshagen und Elmenhorst (Landkreis Vorpommern-Rügen) in Gedenken an die Opfer der Kriege gehalten.