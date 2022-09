﻿4:6 gegen Herforder EV: Rostock Piranhas bleiben ohne Sieg

Eishockey-Oberliga Nord: Die Rostock Piranhas warten weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Nach der Auftaktniederlage am Freitag, haben die Raubfische am Sonntag mit 4:6 beim Herforder EV verloren.

Herford/Rostock. Die Rostock Piranhas warten weiter auf ihren ersten Sieg: In der Eishockey-Oberliga Nord unterlagen die Raubfische am Sonntagabend mit 4:6 (1:3, 3:1, 0:2) beim Herforder EV. Bereits am Freitagabend hatte der REC beim Ligaauftakt mit 1:3 gegen die Icefighters Leipzig verloren.

Gegen die Eisflitzer aus Nordrhein-Westfalen gingen die Ostseestädter in Rückstand (4.). Stephané Döring konnte im Anschluss zwar den Ausgleich markieren (5.), doch die Hausherren hatten eine Antwort parat. Drei Treffer in Folge brachten die Herforder erneut in Führung (10., 17., 21.).

Aufholjagd der Rostock Piranhas wird nicht belohnt

Die Piranhas gaben sich jedoch nicht auf. Zunächst verkürzte Alexander Seifert (22.), ehe Keegan Dansereau per Doppelpack zum vielumjubelten 4:4-Ausgleich einnetzte (30., 33.). Im finalen Drittel gelang es den Gastgebern jedoch früh ein weiteres Mal die REC-Defensive zu durchbrechen (42.) und in der letzten Sekunde ins leere Tor zum 6:4-Siegtreffer einzuschieben.

Am Dienstagabend haben die Raubfische die nächste Chance auf einen Sieg. Dann empfangen sie ab 20 Uhr die Black Dragons Erfurt in der Rostocker Eishalle.

REC: Strasen – Renke, Seifert, Richter, Henderson, Kraus, Pöpel – Voronov, Becker, Döring, Dansereau, Guran, Parnham, Schröpfer, Pauker, Steinmann, Paul-Mercier, Ledlin.