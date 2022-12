﻿4. Rostocker Stadtrand-Meisterschaft: FSV Bentwisch siegt nach Finalkrimi

Am Freitagabend ging der Verbandsligist ungeschlagen durch die 4. Rostocker Stadtrand-Meisterschaft. Im Endspiel lag der FSV Bentwisch bis kurz vor Schluss mit 0:2 gegen den TSV Bützow. Am Ende sorgte auch ein raffinierter Schachzug des Turniersiegers für den zweiten Erfolg nach 2018.

Rostock. Als erstes Team hat der FSV Bentwisch zum zweiten Mal den Titel bei der Stadtrand-Meisterschaft im Hallenfußball geholt. In einem Herzschlagfinale setzte sich der Fußball-Verbandsligist am Freitagabend in der Ospa-Arena gegen seinen Ligakonkurrenten TSV Bützow mit 10:9 nach Neunmeterschießen durch. Philipp Berndt verwandelte den entscheidenden Strafstoß.

In der regulären Spielzeit hatten sich die Bützower eine 2:0-Führung erarbeitet. Um den Bock noch umzustoßen, wechselte der FSV in der Schlussphase Henry Haufe als mitspielenden Torwart ein. Der Schachzug ging voll auf. Haufe markierte in den verbleibenden zwei Minuten zwei Tore und rettet die Bentwischer ins Neunmeterschießen. Dort behielten sie dann auch die Nerven. Haufe holte sich mit acht Treffer am Ende auch die Auszeichnung als bester Torjäger im Turnier.

Bentwischer Dominanz in der Gruppenphase

„Toll, dass Henry nach der Einwechslung als mitspielender Torhüter noch die Tore gemacht hat. Insgesamt haben wir ein gutes Turnier gespielt und die meisten Spiele dominiert. Die Mannschaft war gewillt und motiviert, den Turniersieg zu holen“, sagte Heiko Bohnsack, der die Bentwischer betreut hatte. Schon bei der ersten Stadtrand-Meisterschaft 2018 hatten sich die FSV-Kicker die Krone aufgesetzt.

Die Bentwischer boten überwiegend Spieler aus ihrem Verbandsliga-Kader auf. Ihre spielerische Stärke ließen sie in Staffel A als verlustpunktfreier Spitzenreiter einige Male aufblitzen. Nach vier Siegen in vier Gruppenspielen machte der ehemalige Oberligist den Endspiel-Einzug durch einen 1:0-Erfolg im Halbfinale gegen den FSV Kühlungsborn perfekt. Im anderen Semi-Finale hatte der TSV Bützow den SV Pastow mit 6:2 besiegt.

Siegprämie geht an guten Zweck

Im Spiel um Platz drei zogen die SVP-Akteure mit 3:4 nach Neunmeterschießen ebenfalls den Kürzeren gegen den FSV Kühlungsborn. Enge Sache: Der Drittplatzierte hatte nur aufgrund zwei mehr geschossener Tore als Tabellenzweiter der Gruppe B den Sprung ins Halbfinale geschafft.

„Die Bentwischer haben eine starke Vorrunde gespielt und dort 21 Treffer erzielt. Am Ende waren sie auch der verdiente Sieger“, befand Frank Goesch von der Event-Agentur Daylight. Das Siegerteam kann in den kommenden Tagen entscheiden, wohin die Prämie für den Turniererfolg hingeht. Die Erlöse bei der 4. Rostocker Stadtrand-Meisterschaft gehen wie in den Vorjahren an einen guten Zweck.

Der Turnierverlauf:

Gruppe A

1. FSV Bentwisch – 21:3 Tore – 12 Punkte, 2. SV Pastow – 8:14 Tore – 5 Punkte, 3. SSV Satow – 9:12 Tore – 4 Punkte, 4. PSV Ribnitz-Damgarten – 2:8 Tore – 4 Punkte, 5. SV Rövershagen – 8:11 Tore – 3 Punkte.

Gruppe B

1. TSV Bützow – 11:2 Tore – 12 Punkte, 2. FSV Kühlungsborn – 10:8 Tore – 7 Punkte, 3. Warnow Papendorf – 7:6 Tore – 7 Punkte, 4. FSV Kritzmow – 9:9 Tore – 3 Punkte, 5. Union Sanitz – 2:14 Tore – 0 Punkte.

Halbfinals

SV Pastow – TSV Bützow 2:6, FSV Bentwisch – FSV Kühlungsborn 1:0

Spiel um Platz 9: SV Rövershagen – Union Sanitz 4:3 n.N.

Spiel um Platz 7: PSV Ribnitz-Damgarten – FSV Kritzmow 4:2 n.N.

Spiel um Platz 5: SSV Satow – Warnow Papendorf 2:3 n.N.

Spiel um Platz 3: FSV Kühlungsborn – SV Pastow 4:3 n.N.

Finale: FSV Bentwisch – TSV Bützow 10:9 n.N.