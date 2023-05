﻿Endlich wieder ein Sieg! Empor Rostock sendet Lebenszeichen

Rostock. Dennis Mehler ahnte den Pass. Der Abwehrstratege des HC Empor Rostock schnappte sich den Ball, stürmte in Richtung gegnerisches Tor und vollstreckte resolut. Der 2,05 Meter große Rechtshänder ballte jubelnd die Fäuste, schrie seine Freude heraus und eilte zurück. „Empor! Empor!“, hallte es von den Rängen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Rostocker Handballer haben ein Lebenszeichen gesendet. Sie feierten am Freitagabend im Kellerduell gegen die HSG Konstanz einen 40:31 (20:15)-Kantersieg und beendeten damit eine Serie von acht Niederlagen in Folge.

Torhüter Leon Mehler parierte mehrfach großartig

Die 1162 Zuschauer in der Stadthalle sahen eine tor- und abwechslungsreiche Partie. Torhüter Leon Mehler knüpfte nahtlos an die in den vergangenen Wochen gezeigten starken Leistungen an. Der Schlussmann stand von Beginn an unter Strom und parierte mehrfach großartig. Bis zum 10:10 (21.) standen für Mehler bereits acht Paraden zu Buche. Sein Gegenüber Moritz Ebert konnte lediglich drei Würfe entschärfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Statistik Empor: L. Mehler, Malchow – Wilhelm 3, Aukstikalnis, Ottsen 7, D. Mehler 1, Völzke 1, Schmidt 4/4, Schütze 1, Kohnagel 4, Zimmer, Funke 2, Thümmler 3, Pechstein 5/3, Lößner 9. Konstanz: Ebert, Grabenstein – Stotz 5, Czako, Foege, Michelberger, Erifopoulos, Knipp, Beckmann 2, Braun 4, Ingenpaß 1, Köder 1, Knezevic 5, Hutecek 2. Siebenmeter: Empor 7/7, Konstanz 6/4. Strafminuten: Empor 6, Konstanz 4.

Empor-Trainer Nicolaj Andersson nahm eine Auszeit. Seine Truppe hatte bis dato nicht schlecht gespielt, sich aber durch Fehler im Vorwärtsgang selbst um den Lohn gebracht. Hinzu kam Pech: Richard Lößner musste werfen, obwohl im ein gegnerischer Spieler vor den Füßen lag. Der HCE-Rechtsaußen verzog. Die Schiedsrichter ließen weiter spielen statt auf Strafwurf für Empor zu entscheiden, was Trainer Nicolaj Andersson ärgerte. „Er konnte nicht sauber springen, der Abwehrspieler lag im Sechs-Meter-Raum“, rief er in Richtung Referees. Der lautstarke Einwand brachte nichts.

Spielmacher Per Oke Kohnagel machte ein starkes Spiel

Aber die Auszeit tat den Einheimischen gut. Sie senkten die Fehlerquote, spielten fortan schnell, direkt und auf den Punkt. Per Oke Kohnagel, der ein gutes Spiel machte, erzielte in Unterzahl das 12:11. Der eingewechselte Jonas Ottsen sorgte für Belebung, markierte das 13:12 und sorgte anschließend für die erste Zwei-Tore-Führung. In der Schlussphase spielten sich die Hansestädter in einen Rausch.

Lesen Sie auch

Die Empor-Fans rieben sich verwundert die Augen. 20 Tore in einer Halbzeit – das gab es in dieser Saison noch nicht. In Essen (15:26), Nordhorn (19:29) und zu Hause gegen Coburg (17:26) blieb diese Marke in 60 Minuten unerreicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gastgeber machten zu Beginn furios weiter. Jesper Schmidt verwandelte einen Siebenmeter zum 21:15. Im Gegenzug entschärfte Mehler einen Strafwurf von Lukas Köder. Lößner und Jonas Thümmler erhöhten auf 23:15. Die Fans feierten. Doch urplötzlich ging nichts mehr. Sechs Angriffe in Folge blieben die Rostocker ohne Torerfolg. Die Gäste verkürzten auf 19:23. Erneut drückte Andersson den Auszeit-Buzzer.

Empor spielte schnell und attraktiv

Mit Tempogegenstößen stellten Lößner und Alexander Schütze auf 25:19. Die Handschrift des neuen Trainers, der auf attraktiven Tempo-Handball setzt, ist immer deutlicher zu erkennen.

Konstanz meldete sich noch einmal kurz zurück (22:25), danach zogen die Rostocker auf und davon und beendeten damit eine schwarze Serie. Die Mecklenburger feierten im sechsten Vergleich mit den Süddeutschen den ersten Sieg. Drei Mal gingen die Rostocker gegen die Truppe vom Bodensee baden. Dazu gehört auch das entscheidende Duell am 1. Juni 2019 um den Aufstieg in die 2. Bundesliga (29:33). Und auch im Hinspiel (32:32) erwies sich Konstanz als kein gutes Pflaster für den HCE, dem schlichtweg ein Tor unterschlagen wurde. Mit dem Kantersieg nahmen sie erfolgreich Revanche.