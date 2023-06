﻿5:2-Sieg gegen Einheit Ueckermünde: Rostocker FC holt erstmals den Fußball-Landespokal

Greifswald. Erstmals in seiner Vereinsgeschichte hat der Rostocker FC den Lübzer-Pils-Landespokal geholt. Im Endspiel bezwang der Tabellenzweite der NOFV-Oberliga Nord den Fußball-Verbandsligisten FSV Einheit Ueckermünde mit 5:2 (2:0). Damit qualifizierten sich die Rostocker zur kommenden Saison für die 1. Runde im DFB-Pokal. Dort wartet ein Duell gegen einen Profiverein aus der 1. oder 2. Bundesliga (Auslosung am 18. Juni).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kraiev und Stojanovic treffen für Rostocker FC

Vor 1272 Zuschauern im Greifswalder Volksstadion bestätigte der RFC im Finale seine starke Verfassung von zuletzt sieben Pflichtspielsiegen in Serie. Zwar startete der FSV zunächst besser in die Begegnung, doch in der 14. Minute machten die Rostocker durch Vladyslav Kraiev den ersten Treffer. Mit dem Tor übernahm der Favorit die Spielkontrolle und baute den Vorsprung aus. Nach einer Ecke erzielte Nino Stojanovic (35.) mit einem Schuss aus dem Rückraum das 2:0. Die Ueckermünder trafen wenig später durch einen Kopfball von Hubert Bylicki (38.) nur die Torlatte.

Statistik FSV Einheit Ueckermünde: Barz – Kosacki, Gehrke, Mista, Albrecht (81. Achterberg) – Galoch, Sobolczyk (81. Rydzak), Jacobi (55. Jandt), Sledz (62. Okoye) – Zielinski (46. Klimko), Bylicki. Rostocker FC: Stajila – Iloka, Ben-Cadi, Ntika – Weiß (83. Doagbodzi) – Berger, Kraiev (83. Scharf), Sadrifar – Stojanovic (66. N’Diaye), Fritzsche (68. Martin), Mbengani. Tore: 0:1 Kraiev (14.), 0:2 Stojanovic (35.), 0:3 Fritzsche (46.), 1:3 Mista (73.), 1:4, 1:5 N’Diaye (77., 83.), 2:5 Okoye (90. +3).. Schiedsrichter: Frank Hübner. Zuschauer: 1272.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zog der RFC dem eine Spielklasse tiefer agierenden Herausforderer schnell den Zahn. Leander Fritzsche umkurvte FSV-Torwart Nico Barz und schob zum 3:0 ein. Kurz danach wäre die Partie endgültig entschieden gewesen, wenn Kraiev (55.) den Ball nicht an den Pfosten gezielt hätte.

Lesen Sie auch

So gelang den Ueckermündern durch den 39-jährigen Abwehr-Routinier Marcin Mista (73.) der Anschlusstreffer. Der RFC nahm dem FSV anschließend schnell die Hoffnung, im Finale noch einmal für Spannung zu sorgen. Der eingewechselte Djibril N’Diaye (77., 82.) erhöhte per Doppelschlag noch auf 5:1. Emmanuel Okoye gelang für den Underdog noch der Ehrentreffer in der Nachspielzeit.

OZ