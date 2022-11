﻿5:4 nach Penaltyschießen: Rostock Piranhas beenden Niederlagen-Serie

Eishockey-Oberliga Nord: Die Rostock Piranhas jubeln nach sieben Spielen ohne Sieg. Gegen die favorisierten Herner EV Miners gewinnen sie in einem umkämpften Spiel nach Penaltyschießen.

Rostock. Der Niederlagen-Fluch der Rostock Piranhas in der Eishockey-Oberliga Nord ist beendet: Nach sieben Pleiten in Folge, gelang es den Raubfischen am Dienstagabend die Herner EV Miners mit 5:4 (3:1, 1:2, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen zu schlagen.

Am Sonntag hatten die Piranhas gegen die Herner noch das Nachsehen (2:6). Dieses Mal starteten sie schwungvoll. Neuzugang Matthew Barry brachte den REC früh mit 1:0 in Führung (3.). Zwar glichen die Miners kurze Zeit später aus (6.), doch die Rostocker antworteten prompt per Doppelschlag durch Dante Hahn (8., 9.).