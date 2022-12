﻿5:8 gegen Herforder EV: Rostock Piranhas geben Führung aus der Hand

Eishockey-Oberliga Nord: Die Ostseestädter verpassen es nach ihrem Erfolg am Freitag nachzulegen. Gegen die Ice Dragons geben sie zweimal eine Führung aus der Hand.

Herford/Rostock. Tore wie am Fließband: In der Eishockey-Oberliga Nord mussten sich die Rostock Piranhas am Sonntag in einem umkämpften Duell mit 5:8 (3:2, 1:2, 1:4) beim Herforder EV geschlagen geben.