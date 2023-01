﻿6:0 – Hansa Rostock gewinnt ersten Test gegen Cracovia

Überzeugender Auftritt des FC Hansa Rostock in Belek. Die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner zeigte sich gegen den polnischen Erstligisten KS Cracovia in Torlaune. Stürmer John Verhoek traf doppelt.

Belek. Erster Test, erster Sieg im neuen Jahr für den FC Hansa: Die Rostocker setzten sich am Montag in Belek gegen den polnischen Erstligisten SK Cracovia mit 6:0 (2:0) durch. Nils Fröling (8.), Haris Duljevic (40.), John Verhoek (64., 90.), Kevin Schumacher (73.) und Theo Martens erzielten vor rund 300 Zuschauern die Tore für die gut aufgelegte Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner.

Am Mittwoch treffen die Rostocker im Rahmen des Trainingslagers an der Türkischen Riviera auf Ligakonkurrent Greuther Fürth, dritter und letzter Gegner im zehntägigen Trainingslager in Belek ist am Sonnabend CSKA 1948 Sofia. Sonntag fliegt der über 50-köpfige Hansa-Tross vo Antalya zurück nach Hamburg.

Hansa: Körber (46. Hagemoser) – Strauß (46. Ananou), Malone (46. Meißner), Roßbach (46. van Drongelen), Neidhart (46. Lucoqui, 75. Ruschke) – Dressel (46. Fröde), Rhein (46. Lee) – Fröling (33. Schröter, 65. Pröger), Duljevic (46. Schumacher, 75. Martens) – Munsy (46. Ingelsson), Hinterseer (46. Verhoek).

Tore: 1:0 Fröling Neidhart (9.), 2:0 Duljevic (40.), 3:0 Verhoek (64.), 4:0 Schumacher (73.), 5:0 Martens, 6:0 Verh0ek (90.).