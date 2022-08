Beim Kantersieg im Oberliga-Duell treffen Djibril N’Diaye und Kevin Mbengani jeweils per Doppelpack für den Rostocker FC. Vor der Pause gestaltete sich das Spiel noch eng. Für den FC Mecklenburg Schwerin ist der Fehlstart nun perfekt.

Rostock. Wenn Djibril N’Diaye läuft und seine Arme ausbreitet, dann gibt es für den Stürmer des Rostocker FC meistens einen Grund zum Feiern. Gleich zweimal jubeln, durfte er im Landesduell der NOFV-Oberliga Nord am Sonnabend gegen den FC Mecklenburg Schwerin. Beim 6:1 (1:0)-Heimsieg des RFC steuerte der Senegalese einen Doppelpack für seine Farben bei. Für die Rostocker war es der zweite Sieg im dritten Ligaspiel.

Dass die Gastgeber den Schwerinern die zweite Klatsche in Serie zufügten, fand RFC-Coach Christiano Dinalo Adigo nicht selbstverständlich. „Sowas passiert eigentlich nicht zweimal in Folge. Wir hatten uns auf einen sehr defensiv eingestellten Gegner eingestellt“, sagte er. Der FCM musste in der Vorwoche eine 0:7-Klatsche daheim gegen Aufsteiger 1. FC Frankfurt einstecken.