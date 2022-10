﻿7:1 gegen Krefelder EV: Rostock Piranhas schießen sich Frust von der Seele

Rostock. Knoten geplatzt: In der Eishockey-Oberliga Nord konnten die Rostock Piranhas ihre Negativserie von vier Niederlagen in Folge beenden. Am Sonntag fuhren die Raubfische vor 794 Zuschauern in der Rostocker Eishalle einen 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) -Kantersieg gegen den Krefelder EV ein. Durch den Erfolg konnte der REC in der Tabelle an den Krefeldern vorbei ziehen und den letzten Tabellenplatz verlassen.

Bereits im ersten Drittel stellten die Hausherren die Weichen auf Sieg. Durch Treffer von Stephané Döring (9.), Dante Hahn (10.) und Brett Parnham (18.) gingen die Piranhas mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die erste Pause.

Auch im zweiten Durchgang waren die Gastgeber von Beginn an überlegen. Hahn stellte 43 Sekunden nach Wiederbeginn auf 4:0. Parnham erhöhte auf 5:0 (37.).

Die Rostocker spielten sich in einen Rausch. Durch Mark Ledlin (49.) und Döring (56.) trafen die Ostseestädter noch zwei weitere Male. Auch ein zwischenzeitliches Tor der Gäste (50.) änderte nichts mehr am Ausgang der Partie.