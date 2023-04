﻿90. +6! Rot Weiss Trinwillershagen biegt den Spieß spät gegen den PSV Rostock um

Trinwillershagen. Diese Schlussphase hat viele Spieler vom PSV Rostock so richtig sauer gemacht. „Das hat uns nach dem Spiel so richtig angekotzt“, verdeutlichte Trainer Ronny Werner. Seine Elf verspielte am Sonntag eine 3:1-Führung beim SV Rot Weiss Trinwillershagen (jetzt 5. Platz/28 Punkte). Am Ende verloren die Rostocker (3./34) auswärts durch zwei späte Gegentore sogar noch mit 3:4 (2:1).

Coach und Co-Trainer müssen beim PSV Rostock ran

„Den Schuh müssen wir uns selbst anziehen. Wenn du mit zwei Toren führst, musst du das dann auch über die Zeit bringen“, sagte Werner. Ausreden wollte er trotz vieler Ausfälle nicht gelten lassen. Der Coach musste selbst im Feld ran. Zudem musste Co-Trainer Torsten Grabow Mitte des zweiten Abschnitts auch eingewechselt werden.

Trotz des Fehlens einiger Akteure machten die Rostocker ihre Sache in Trinwillershagen gut. Nach 16 Minuten lagen sie durch die beiden Tore von Ole Gliniors und Leon Stegmann mit 2:0 vorn. Trin verkürzte durch John-André Teuerling (24.) zwar, doch nach dem Seitenwechsel stellte Stegmann (57.) den alten Abstand wieder her.

Packende Schlussphase mit Happy-End für Trinwillershagen

„Mit unserer Rumpfelf haben wir nicht schlecht gespielt. Am Ende war der Gegner jedoch zielstrebiger und hat sich das dadurch auch verdient“, beschrieb Werner. Mit dem 2:3 durch Tom Borowski (67.) nahm die Partie in Richtung Schlussphase ordentlich Fahrt auf. Dort glich zunächst Lennart Siems (88.) für die Hausherren aus. In der sechsten Minute der Nachspielzeit gab es dann noch einen diskutablen Foulelfmeter für die Triner. Teuerling verwandelte und ließ die Rot-Weißen jubeln.

Statistik SV Rot Weiss Trinwillershagen: Haß – Borowski, Korthals, S. Siems, Rurik (55. L. Siems), Pohl, Teuerling, Kitze, Höhler, Schinkowsky, Bunge. PSV Rostock: Zibell – Walter, M. Stegmann, Murselaj (57. Kramer), Brüning, Gliniors (64. Graf), Buse, L. Stegmann, Werner, Karpuschkat (74. Grabow), Eisermann. Tore: 0:1 Gliniors (7.), 0:2 L. Stegmann (16.), 1:2 Teuerling (26.), 1:3 L. Stegmann (57.), 2:3 Borowski (67.), 3:3 L. Siems (88.), 4:3 Teuerling (90. +6/Strafstoß).

Werner versicherte, dass seine Mannschaft aus dem Spiel lernen werde. Das gehöre zum Entwicklungsprozess dazu, den der PSV in dieser Saison vollzieht. Welche Reaktion die Rostocker auf die zweite Niederlage geben, werden sie im Heimspiel am kommenden Sonntag (Anpfiff: 14 Uhr) gegen Schlusslicht Tribseeser SV zeigen.

Topteams marschieren im Gleichschritt

Im Rennen um den Staffelsieg sind Spitzenreiter FSV Kritzmow (47 Punkte) und der Tabellenzweite Rostocker FC II (43) am Wochenende im Gleichschritt unterwegs gewesen. Während der FSV am Sonnabend mit 1:0 durch das Tor von Louis Friedland (52.) gewann, siegte die RFC-Reserve mit 1:0 beim SV Prohner Wiek. Torschütze war Jack Genschmar (34.).

Weitere Ergebnisse: Sievershäger SV – SG Insel Rügen 2:2, SV Blau-Weiß Baabe – PSV Ribnitz-Damgarten 0:2, SG Warnow Papendorf – Doberaner FC II 5:1, Tribseeser SV – FSV Dummerstorf 1:5.