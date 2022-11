﻿Ab in den Eiskanal: Rostocker Shorttracker Adrian Lüdtke wagt Neuanfang

Neustart für Adrian Lüdtke: Der 24 Jahre alte Rostocker hat seine Shorttrack-Laufbahn beendet und strebt nun eine Karriere als Bobfahrer an. Seine Chancen stehen gut. Was ihn antreibt

Er hat die Schlittschuhe ausgezogen: der Rostocker Adrian Lüdtke, hier nach seinem letzten Wettkampf als Shorttracker – den deutschen Meisterschaften in Rostock.

Dresden/Rostock. Der Titelgewinn bei den Deutschen Meisterschaften in seiner Heimatstadt – für Adrian Lüdtke war es ein schöner Abschluss seiner Shorttrack-Laufbahn. 13 Jahre lang flitzte der Rostocker mit Tempo 60 über das Eis. Nun wagt er einen Neuanfang. Lüdtke steigt in den Bob.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich sehe das als kleine Challenge“, sagt der 24-Jährige. Sportliche Herausforderungen habe er schon immer geliebt.

Lüdtke absolvierte im März ein Probetraining in Altenberg

Im März, nur wenige Tage nach seinem letzten Wettkampf als Eisflitzer, absolvierte der in Dresden lebende WM-Achte von 2019 ein Probetraining auf der Anschubstrecke in Altenberg. Ob im Sprint, Schlusssprung oder beim Start –Lüdtke überzeugte bei den Übungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Ende August trainiert er regelmäßig für eine Karriere als Anschieber – oftmals individuell, um die Lauftechnik zu erlernen. „Die nötige Kraft habe ich“, weiß der Hansestädter, der im Februar erstmals im Zweier durch den Eiskanal rasen möchte.

So wird es gemacht: der Rostocker Adrian Lüdtke beim Training in Oberhof. © Quelle: privat

Der Anfang macht Lust auf mehr. „Es macht viel Spaß. Man hat mehr Freiheiten im Training“, erzählt der Ostseestädter, der seit 2018 in Dresden lebt. Wichtig für ihn: Das Zeitmanagement passt. Lüdtke, der zusammen mit seiner Freundin Jeanine, einer angehenden Landschaftsgestalterin, in der Südvorstadt wohnt, kann sich auf den sportlichen Neustart und sein digitales Studium für Wirtschafts-Psychologie fokussieren.

Nach gut vier Jahren scheidet er zum Monatsende aus der Sportfördergruppe der Bundeswehr aus. Existenzängste hat Adrian Lüdtke nicht. Ab Dezember bezieht er sein Gehalt durch den Berufsförderungsdienst (BFD) der Armee.

Lesen Sie auch

2026 finden die nächsten Olympischen Winterspiele statt

Ein Jahr hat Adrian Lüdtke Zeit, um sich für den Bobsport fit zu machen. Er ist überzeugt: „Wenn man genügend Herzblut und Zeit investiert, kann man etwas erreichen.“ Zumindest perspektivisch. Für die kommende Wintersaison sind sämtliche Plätze in den Zweier- und Viererteams vergeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2026 finden in Mailand und Cortina d’Ampezzo (Italien) die Olympischen Winterspiele statt. „Das ist der Traum eines jeden Sportlers, aber ich mache mir keinen Stress. Die Konkurrenz in Deutschland ist sehr groß“, sagt Lüdtke, der als Shorttracker die Qualifikation für die Spiele in Peking aufgrund einer Fraktur im rechten Sprunggelenk verpasst hatte.

Shorttrack-Weltcup in Salt Lake City verfolgte Lüdtke aus der Ferne

Das Shorttrack-Geschehen verfolgt Adrian Lüdtke immer noch mit Interesse. Er freute sich über die tollen Auftritte seiner ehemaligen Teamkollegin Anna Seidel, die Anfang November beim Weltcup in Salt Lake City (Hauptstadt des US-Bundesstaates Utah) Zweite und Vierte wurde, pflegt einen engen Kontakt zu dem Letten Roberts Kruzbergs und gratulierte dem Niederländer Jens van ’t Wout zu dessem Sieg über 500 Meter.

„Ich habe sehr viele Freunde im Shorttrack“, erzählt Adrian Lüdtke, der bereits neue Weggefährten im Bobsport kennengelernt hat.