﻿Alexander Czerwinski ist neuer Vereinspräsident der Rostock Griffins

Rostock. Die Stimmen sind ausgezählt: Alexander Czerwinski ist auf der Mitgliederversammlung des Football-Zweitligisten Rostock Griffins einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt worden. Das gaben die Ostseestädter am Sonntagabend in einer Mitteilung bekannt. Er tritt die Nachfolge von Oliver Döhring an, der das Amt vorübergehend ausgeübt hatte, aber aus persönlichen Gründen um Entlastung bat. Czerwinski, ehemaliger Weltmeister im Sumo-Ringen, wird bis zur Eintragung der Regularien in die Satzung den Posten zunächst kommissarisch bekleiden. Weiterhin im Amt bleibt der bisherige Vorstand der Greifen-Footballer. Dieser wurde jeweils bis auf die Enthaltung des betreffenden Kandidaten einstimmig gewählt.