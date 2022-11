﻿Allein unter Männern: Celeste Troost geht mit RGC Hansa auf Titeljagd

Die Corona-Krise verschlug sie nach Rostock: Celeste Troost. Der Niederländerin gefiel es so gut, dass sie blieb. Mit den Goalballern des RGC Hansa geht sie am Sonnabend auf Titeljagd.

Rostock. Es war im Sommer 2020. Celeste Troost wollte mit einer Freundin nach Finnland in den Urlaub fahren. Doch Corona machte den beiden einen Strich durch die Rechnung. Die sehbehinderte Niederländerin fragte bei Mario Turloff an, ob sie stattdessen ein paar Tage zum Goalball-Training nach Rostock kommen können. Der Chefcoach des RGC Hansa willigte ein. „Und dann bin ich einfach hier geblieben“, erzählt Celeste Troost, die längst zu den Leistungsträgerinnen des Vereins gehört.

Am vergangenen Wochenende gewann sie mit den RGC-Damen Bronze beim Champions-League-Finale in Rostock. Beim Bundesliga-Finale am Sonnabend in der Ospa-Arena steht sie im Aufgebot des Titelverteidigers. Bemerkenswert: Die 24-Jährige ist die einzige Frau im RGC-Team. „Das ist eine große Ehre für mich, dass ich mit den Männern mitspielen darf“, sagt sie.