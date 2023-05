﻿Als Hansa Rostock II 2011/12 Oberliga-Staffelsieger wurde: Das machen die Aktiven heute

Rostock. Zwei Wochen sind verstrichen, seitdem die U-23-Fußballer des FC Hansa Rostock den Staffelsieg in der NOFV-Oberliga Nord klargemacht haben. Danach stieg die große Party im Volksstadion. Seit der Wende war es der vierte Triumph für Hansas zweiter Mannschaft in der Oberliga.

Hansa Rostock II durfte trotz Staffelsieg nicht aufsteigen

Vor dem Erreichen des Ziels am Sonntag lag der letzte Staffelsieg der Rostocker elf Jahre zurück. In der Saison 2011/12 holte Hansa II 65 Punkte in 28 Spielen. Da die Profis zu dem Zeitpunkt aus der 2. in die 3. Liga abstiegen, durften die FCH-Amateure damals nicht in die Regionalliga Nordost aufstiegen. Diesmal wurde grünes Licht für den Sprung eine Etage höher vom Verein gegeben.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat mal nachgeschaut, wer vor elf Jahren beim Titel mithalf. Es sind einige bekannte Gesichter dabei, die danach den Sprung in den Profifußball geschafft. Andere haben außerhalb des Platzes einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Wir verraten Ihnen, was die Oberliga-Sieger von damals heute machen.

OZ