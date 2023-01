﻿Am Dienstag ab 16 Uhr live: Hansa Rostock im Test gegen Greuther Fürth

Schon einen Tag nach dem 6:0 gegen KS Cracovia steigt für den FC Hansa Rostock das zweite Testspiel. Im Trainingslager in der Türkei geht es gegen den Zweitliga-Konkurrenten Greuther Fürth. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet die Partie mit einem Liveticker.

Belek. Schon einen Tag früher als vorher geplant, bestreitet der FC Hansa Rostock sein zweites Testspiel im Trainingslager in der Türkei. Im Maxx Royal Sportcenter in Belek treffen die Mecklenburger auf die SpVgg Greuther Fürth, einem direkten Kontrahenten aus der 2. Fußball-Bundesliga. Anpfiff ist um 18 Uhr türkischer Zeit (16 Uhr in Deutschland). Besonders: Das Duell wird in vier Halbzeiten mit je 30 Minuten ausgetragen.