﻿Am Freitag ab 18.30 Uhr im Liveticker: Arminia Bielefeld gegen Hansa Rostock

Gegen den Bundesliga-Aufsteiger spielt der FC Hansa Rostock am Freitagabend unter Flutlicht. Gegner Arminia Bielefeld ist Tabellennachbar. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet die Partie mit einem Liveticker.

Kai Pröger (r.) und der FC Hansa Rostock stehen in Bielefeld schon ein wenig unter Zugzwang.

Bielefeld. Nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt hofft der FC Hansa Rostock auf den ersten Punktgewinn in diesem Jahr. Die Mecklenburger werden am Freitagabend um 18.30 Uhr in der 2. Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld antreten. Es wird das erste Gastspiel auf der ostwestfälischen Alm seit März 2015 sein.

Die Rostocker (12. Platz/21 Punkte) und Bielefelder (13./20) sind Tabellennachbarn. Beide kämpfen aktuell um jeden Punkt im engen Abstiegskampf. Die Arminia spielt in dieser Saison als Bundesliga-Absteiger jedoch weit unter ihren Möglichkeiten.

Für die Begegnung in der Schüco-Arena werden rund 20.000 Zuschauer erwartet. Die OSTSEE-ZEITUNG ist vor Ort und begleitet das Spiel mit einem Liveticker.