Am Freitag ab 19.30 Uhr: Dynamo Schwerin gegen Hansa Rostock II im Liveticker

Einzelhandel

Der Standort in der Langen Straße 90 war mehrere Wochen geschlossen. Nun steht die Neueröffnung am Samstag, 6.Mai, an. Was Kunden erwartet und warum der Drogeriekonzern die Räume umgestaltet hat. Eine Neuerung soll für schnelleres Einkaufen sorgen.