﻿Am Mittwoch ab 13.50 Uhr im Liveticker: Hansa Rostock testet gegen den BFC Dynamo

Ex-Radsport-Star Jan Ullrich aus Rostock packt in Doku aus: „Habe Kokain in Massen genommen“

Mit schockierenden Einblicken in seinen einstigen Rauschmittelkonsum und der Andeutung eines Doping-Geständnisses ist der Rostocker Jan Ullrich in einem Trailer für eine im November erscheinende“ Amazon“-Dokumentation zu sehen. Der frühere Tour-de-France-Sieger kündigt an, dass er seine „ganze Geschichte“ erzählen werde.