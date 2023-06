﻿Am Mittwoch ab 17.45 Uhr im Liveticker: Hansa Rostock testet bei der LSG Elmenhorst

Elmenhorst. Nur zwei Tage nach dem Trainingsauftakt steigt für den FC Hansa Rostock das erste Testspiel. Der Fußball-Zweitligist wird am Mittwoch (Anpfiff: 18 Uhr) bei der LSG Elmenhorst zu Gast sein. Für den Kreisoberligisten (9. Liga) ist der Vergleich gegen die Profis ein absoluter Höhepunkt. Die Elmenhorster gehen mit Rückenwind in die Partie. Sie sind am 18. Juni Kreispokalsieger geworden.

Hansa Rostock: Fünf Neuzugänge mit dabei

Für die fünf Neuzugänge Oliver Hüsing, Sebastian Vasiliadis (beide Arminia Bielefeld), Janik Bachmann (SV Sandhausen), Alexander Rossipal (SV Waldhof Mannheim) und Serhat-Semih Güler (Wuppertaler SV) wird es der erste Auftritt im Dress der Rostocker sein. Gerade auf das Quintett werden die Hansa-Fans gespannt schauen.

Gespielt wird auf dem Sportplatz in Elmenhorst im Schulweg 31. Die OSTSEE-ZEITUNG wird vor Ort sein und via Liveticker von der Begegnung berichten.

