﻿Amateurtrainer zur Krise bei Hansa Rostock: „Spieler müssen ihr Herz auf dem Platz lassen“

Sie sind fachkundige Beobachter der Entwicklung des Rostocker Profiklubs: Die OZ hat einige Trainer aus Oberliga und MV-Verbandsliga gefragt, wie sie Hansa und die Chancen auf eine weitere Saison in der 2. Fußball-Bundesliga beurteilen. In einem Punkt sind sich alle einig: Die Kogge darf nicht absteigen. Aber wie kann das gelingen?

Rostock. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) gilt es für den FC Hansa Rostock. Im Zweitliga-Heimspiel gegen Holstein Kiel steht die Mannschaft unter Erfolgsdruck. Nur mit einem Sieg hat das Team von Trainer Alois Schwartz die Chance, vom 17. Tabellenplatz nach oben zu springen.

Fachkundige Beobachter der Entwicklung bei Rostocker Profiklub sind die Coaches der Amateurvereine. Die OZ hat einige Trainer aus Oberliga und MV-Verbandsliga gefragt, wie sie Hansa und die Chancen auf eine weitere Saison in der 2. Fußball-Bundesliga beurteilen.

MSV-Trainer appelliert auch an Fans von Hansa Rostock

Sven Lange glaubt an den Klassenverbleib des FC Hansa Rostock. Der Trainer des Verbandsligisten Malchower SV hatte die Ostseestädter noch vor zwei Wochen auf der vereinseigenen Sportanlage. In Malchow hatten die Rostocker in der Länderspielpause ein Kurz-Trainingslager durchgeführt, damit der neue Coach Alois Schwartz sein Team besser kennenlernen konnte.

Trainer Sven Lange vom Verbandsligisten Malchower SV. © Quelle: Jens Upahl

„Ganz klar muss gegen Kiel ein Sieg her. Alois Schwartz macht es richtig, dass man hinten zunächst sicher stehen muss. Wenn dann solche Fehler wie vor dem 0:1 in Magdeburg passieren, bist du auch als Trainer machtlos“, meint Lange, der gegen Holstein nach längerer Zeit mal wieder im Stadion sein wird.

Er appelliert auch an die Fans, die Mannschaft weiterhin lautstark zu unterstützen. „Wenn alle nur noch draufhauen, hilft das nichts. Nur gemeinsam auf dem Platz und auf den Rängen kann man den Bock noch umstoßen.“

Coach vom FSV Bentwisch: „Die Spieler sind jetzt gefordert“

Einen ähnlichen Standpunkt vertritt Coach Anton Müller vom FSV Bentwisch. Der Ex-Profi absolvierte selbst drei Zweitliga-Einsätze für die Kogge. Er kennt einige Akteure aus dem jetzigen Rostocker Kader noch gut und weiß um die Qualität in der Mannschaft. „Vor den beiden vergangenen Niederlagen hat Hansa dauerhaft gezeigt, dass man in der 2. Liga mithalten kann. Vor dem Düsseldorf-Spiel haben sie sich nie abschlachten lassen“, betont Müller.

Anton Müller, Trainer beim Verbandsligisten FSV Bentwisch. © Quelle: Johannes Weber

Er fügt hinzu, dass jetzt ein Punkt gekommen sei, an dem es darum gehe, nur noch über den Kampf zum Erfolg zu kommen. „Egal, wer da der Trainer ist: Die Spieler sind jetzt gefordert, die Kogge am Schwimmen zu halten. Ich würde mir den Klassenverbleib absolut wünschen, auch für die Region“, betont Müller.

Anker-Wismar-Coach sieht noch keinen Effekt nach Trainerwechsel

Der Trainer von Verbandsliga-Spitzenreiter Anker Wismar, Matthias Fink, sieht ebenfalls Chancen für den Klassenerhalt. „Hansa sollte es schaffen können. Dafür muss die Mannschaft aber mehr in die Pflicht genommen werden. Mich hat gewundert, dass der Trainerwechsel zu Alois Schwartz keinen richtigen Schwung in die Truppe gebracht hat“, rätselt der Coach über Ursachen und ergänzt: „Das Spiel in Magdeburg könnte richtungsweisend gewesen sein. Andererseits spielt Hansa noch gegen die unmittelbaren Tabellennachbarn.“

Matthias Fink, Coach des Verbandsliga-Teams von Anker Wismar. © Quelle: Bernhard Knothe

Neubrandenburgs Trainer: Kader hat Qualität für die 2. Bundesliga

Spielertrainer Daniel Nawotke steht aktuell mit seinem 1. FC Neubrandenburg auf Rang zwei in der Verbandsliga. Er meint, dass es notwendig sei, Fans und Mannschaft mit dem gemeinsamen Ziel Klassenerhalt zusammenzubringen. „Ich würde mir wünschen, dass die Spieler ihr Herz auf dem Platz lassen und alles reinhauen. Dann holt man auch die Fans wieder an Bord. So entstehen Emotionen, die einen tragen. Dann holen sie auch wieder Siege“, lautet Nawotkes Devise.

Daniel Nawotke ist Spieler und Trainer beim Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg. © Quelle: Johannes Weber

Zur Qualität des Kaders hat der gebürtige Teterower eine klare Meinung. „Der Kader hat auf jeden Fall die Qualität, um in der 2. Bundesliga zu bestehen. Allerdings hat man mit Hanno Behrens einen enorm wichtigen Spieler verloren und sich erhofft, dass Spieler wie John Verhoek und Kai Pröger mehr Tore erzielen“, vermutet Nawotke.

Dynamo-Trainer hinterfragt Kurswechsel

Jano Klempkow, Trainer des Oberligisten Dynamo Schwerin, hinterfragt den Kurswechsel, den die Kogge mitten in der Saison einschlug. „Ich habe den ersten Trainerwechsel (die Freistellung Jens Härtel/d.Red) nicht verstanden, und warum man nach nur einem Jahr in der 2. Bundesliga meint, attraktiver spielen zu wollen“, so der Schweriner Coach.

Trainer Jano Klempkow von der SG Dynamo Schwerin © Quelle: Johannes Weber

Seiner Ansicht nach sei es doch zuallererst wichtig, den Ligaverbleib zu sichern, der nach wie vor im Bereich des Möglichen gelegen habe und noch liegt. „Hansa ist nicht abgeschlagen, Chancen gibt es natürlich“, betont Klempkow.

Schönbergs Sportdirektor: Es wird brutal schwer für die Kogge“

Es fällt Sven Wittfot, Sportdirektor beim FC Schönberg, schwer, für Hansa eine Prognose abzugeben. Der Ex-Bundesliga-Profi, der seit Jahren beim Verbandsligisten arbeitet, betont jedoch den Stellenwert des FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga. „Es wird brutal schwer werden für die Kogge. Das nächste Heimspiel gegen Holstein Kiel wird entscheidend für den weiteren Saisonverlauf werden. Für unser Land wäre es wichtig, mit dem FC Hansa weiterhin einen Vertreter in der 2. Bundesliga zu haben.“

Der ehemalige Fußballprofi Sven Wittfot ist Sportdirektor beim Verbandsligisten FC Schönberg. © Quelle: Jens Upahl

Der Rückhalt für die Hansa-Profis ist noch da. Jetzt müssen die Koggenkicker liefern.