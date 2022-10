﻿Analyse nach dem Befreiungsschlag: So schaffte Hansa Rostock die Trendwende

Regensburg. Dieses Mal wurden keine Trinkflaschen geworfen und es gab auch keinen Wutausbruch. Als Kai Pröger am Sonnabend in Regensburg nach 75 Minuten ausgewechselt wurde, empfing Jens Härtel Hansas Doppeltorschützen an der Seitenlinie stattdessen mit einer innigen Umarmung. Nachdem der Matchwinner eine Woche zuvor beim Kaiserslautern-Spiel (0:2) mit seinem Protest noch für Unmut beim Coach gesorgt hatte, herrschte in der Oberpfalz nach dem ersehnten Befreiungsschlag wieder eitel Sonnenschein zwischen dem Trainer und seinem zurzeit wertvollsten Offensivspieler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man habe „das eine oder andere Gespräch“ über die Szene geführt, erklärte Härtel im Anschluss an den 3:0 (2:0)-Sieg in Regensburg. „Er hat sich vor der Mannschaft entschuldigt für das, was letzte Woche passiert ist. Dann freut es mich natürlich doppelt, dass er jetzt getroffen hat.“ Für Pröger sei das Ganze auch „schnell abgehakt“ gewesen. „Das gehört im Fußball einfach dazu. Das sind Emotionen die man nicht immer kontrollieren kann“, meinte er.

Roßbach zu Pröger: „Er kann ja nichts anderes außer schießen“

Für Damian Roßbach war das ebenfalls längst kein Thema mehr, von ihm gab es ein Extra-Lob für den Doppeltorschützen, der vor allem in der ersten Halbzeit aus einer geschlossenen Teamleistung noch herausragte. „Er hat ihn einfach gut getroffen“, meinte der Innenverteidiger und scherzte: „Er kann ja nichts anderes außer schießen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa war in Regensburg sofort präsent und endlich auch mal effektiv. Vor 10 400 Zuschauern im Jahnstadion, darunter 1200 Hansa-Fans, nutzte Pröger gleich die erste Chance zur Führung. Nach einer abgeblockten Flanke zog der Rostocker aus zwölf Metern mit links ab und traf flach ins Eck zum 1:0 für die Gäste (7.). Ein Auftakt nach Maß bei sommerlichen Temperaturen. „Das haben wir gut angenommen, und es war mal extrem wichtig, dass wir früh das 1:0 gemacht haben. Dass wir eine Führung halten können, haben wir in der Vergangenheit öfter gezeigt“, sagte Roßbach.

Serie hält: Wenn die Härtel-Elf in Führung geht, gewinnt sie

Immer wenn die Hanseaten geführt haben, sind sie in dieser Saison am Ende auch als Sieger vom Platz gegangen. Dass diese Serie gehalten hat, ist vor allem das Verdienst von Pröger, der seinen zweiten Doppelpack schnürte, nachdem er auch gegen Magdeburg (3:1) zwei Mal getroffen hatte. Nach Hinterseers Flanke nahm Pröger den Ball an der Strafraumgrenze mit hohem Risiko, traf ihn – dieses Mal mit rechts – perfekt und wurde mit seinem zweiten Treffer belohnt (26.). „Ich war ein bisschen verwundert, dass ich so viel Platz hatte – und so viel Zeit, den Ball zu berechen und zum Glück im Endeffekt perfekt zu treffen“, meinte Pröger.

Lesen Sie auch

Mit seinem sechsten Saisontor stellte er eine neue persönliche Bestmarke auf. So oft hatte der Ex-Paderborner in einer Zweitliga-Saison bis dahin nicht getroffen. Doch sein neuer Rekord war an diesem Nachmittag nebensächlich. „In erster Linie bin ich froh, dass ich auf dem Platz stehe. Das war mein Hauptziel. Natürlich pusht das einen noch ein bisschen weiter, dass man einfach weiß: Auch wenn ich jetzt immerhin schon 30 bin – es klappt immer noch alles.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Svante Ingelsson macht mit einem beherzten Solo schließlich den Deckel drauf. Der Schwede marschierte mit dem Ball von der Mittellinie Richtung Tor, zog mit links ab – und sein von Elvedi abgefälschter Schuss landete zum 3:0 in der kurzen Ecke (64.). „Ich wollte ihn eigentlich hart auf den zweiten Pfosten bringen, dann wurde er abgefälscht und ist einfach reingegangen“, beschrieb Ingelsson den Treffer, der als Eigentor gewertet wurde.

Resümee von Kai Pröger zu Sieg gegen Regensburg

„Nachdem wir geführt haben, hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir das Spiel aus der Hand geben könnten“, resümierte Kai Pröger, „weil wir die Zweikämpfe extrem gut angenommen haben. Das war das Wichtigste heute.“

Trainer Härtel konnte nach dem fünften Saisonsieg erleichtert durchatmen. Nach vier sieglosen Spielen sei „viel Druck auf dem Kessel“ gewesen. „Wir sind wahnsinnig froh und glücklich, dass wir den Bock umstoßen konnten. Wir haben sehr erwachsen gespielt, gut verteidigt und immer versucht, Nadelstiche zu setzen.“ Genau so wollen die Rostocker am Freitag im Heimspiel gegen Sandhausen weitermachen.