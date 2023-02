﻿Hansa Rostock verurteilt Vorfälle rund um Darmstadt-Spiel: „Was stimmt nicht mit einigen Leuten?“

Der FC Hansa Rostock hat sich mit deutlichen Worten von den Vorfällen rund um das Zweitliga-Heimspiel am Sonnabend gegen Darmstadt 98 (0:1) distanziert und diese verurteilt. Man frage sich, „was mit einigen Leuten nicht stimmt“, heißt es in einer am Nachmittag auf der Vereins-Homepage veröffentlichten Stellungnahme. Dabei geht es vor allem um eine Attacke auf schwedische Nachwuchskicker in einem Discounter in Stadionnähe.

Schwedische Nachwuchskicker auf Einladung von Hansa in Rostock

Zwei schwedische Jugendmannschaften von Kalmar FF seien auf Einladung des FCH in Rostock gewesen, schreibt der Klub in der Mitteilung. Vor dem Spiel der Profis es in dem Discounter zu einem körperlichen Übergriff auf einige dieser schwedischen Jugendspieler gekommen. „Auch wenn uns bewusst ist, dass es sich um eine kleine Gruppe von etwa zehn Hansa-Fans gehandelt hat und damit um Einzeltäter, waren es letztlich Personen, die unsere Farben tragen und diesen keine Ehre gemacht haben“, heißt es auf der Hansa-Webseite. „Insbesondere unserem Nachwuchs wurde ein Bärendienst erwiesen. Unsere Jungen Hanseaten freuen sich, sich mit attraktiven Gegnern messen zu können und ein paar Idioten sorgen dafür, dass sich Vereine künftig dreimal überlegen, ob sie nach Rostock kommen.“

„Man kann sich als Verein für so ein Verhalten nur schämen“

„Um es ganz deutlich zu sagen: Mit derart asozialen und völlig sinnbefreiten Handlungen werden Grenzen überschritten, und man kann sich als Verein für so ein Verhalten nur schämen. Bei unseren Gästen aus Schweden möchten wir uns auch an dieser Stelle nochmals entschuldigen und betonen, dass diese Aktion nicht für unser Verständnis von Gastfreundschaft steht.“

Durch Steinwürfe beschädigter Shuttlebus © Quelle: Stefan Tretropp

Beschädigte Shuttlebusse gehören Hansa Rostock

Nach dem Abpfiff der Zweitliga-Partie wurden die Shuttle-Busse, die die Gästefans zum Bahnhof brachten, und Funkstreifenwagen der begleitenden Polizei mit Steinen beworfen. „Auch hier muss man sich fragen, was mit einigen Leuten nicht stimmt. Bei den Shuttle-Bussen, die Eigentum des FC Hansa Rostock sind, sind mehrere Scheiben zu Bruch gegangen, und es wurde ein nicht gerade geringer Sachschaden angerichtet. Aber noch viel schwerer wiegt, dass solche Aktionen lebensgefährlich sein können – für die Fans, die Busfahrer und alle anderen, die im Straßenverkehr unterwegs waren. Allein der Gedanke, dass eine Person von einem der Steine hätte getroffen werden können und welche Folgen das – sowohl für Opfer als auch Täter – hätte nach sich ziehen können, macht deutlich, dass es für solche Handlungen null Rechtfertigung und keinerlei Erklärung oder Argumente geben kann. Solche Aktionen sind klar zu verurteilen und haben rein gar nichts mit den Werten des FC Hansa Rostock zu tun.“

Am Sonnabend war DFB-Präsident Bernd Neuendorf zu Gast in Rostock und Zuschauer des Hansa-Spiels gegen den Zweitliga-Tabellenführer aus Darmstadt. Auch Sportministerin Stefanie Drese (SPD) war als Zuschauerin im Ostseestadion.

In der Hansa-Stellungnahme heißt es abschließend: „Kurzum: Vielleicht einfach mal das Gehirn einschalten, bevor man auf „tolle“ Ideen kommt, die in jeglicher Hinsicht nur Schaden anrichten und rein gar nichts mit Vereinsliebe oder Fankultur zu tun haben.“