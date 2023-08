﻿Auch dank Perea: Hansa Rostock legt besten Zweitligastart seit 29 Jahren hin

Saarbrücken. Als Juan José Perea nach seinem Siegtreffer in der 13. Minute der Nachspielzeit zum Jubel in die Rostocker Kurve abbog, blieb der Kolumbianer kurz stehen, verbeugte sich höflich und ließ sich von den 1200 mitgereisten Hansa-Fans im Saarbrücker Ludwigsparkstadion frenetisch feiern. „Ich bin sehr glücklich. Für mich ist ein Traum wahr geworden“, sagte der Stürmer nach seinem fulminanten Debüt.

Perea ist sofort da

Perea sorgte mit seinem Doppelpack in der Nachspielzeit für einen magischen, wenn nicht sogar historischen Hansa-Moment. Der Neuzugang, der von Bundesligist VfB Stuttgart ausgeliehen wurde, kam gegen den SV Elversberg in der wilden Schlussphase in die Partie und wirbelte im gegnerischen Strafraum sofort Staub auf.

Erst stocherte der Stürmer einen Ball aus Nahdistanz mit letzter Konsequenz über die Linie (90.+11). Kurz darauf traf er aus zentraler Position mit platziertem Schuss ins untere linke Eck (90.+13.). „Die Tore widme ich meiner Frau und unserem Baby. Sie gaben mir die Energie zu dieser Leistung. Es ist einfach ein schönes Gefühl“, sagte Perea.

Hansa Rostock: Durchwachsener Auftritt trotz Sieg

Hinter dem Kolumbianer liegt eine turbulente Woche. Der 23-Jährige war am vergangenen Dienstag erstmals Vater geworden. Seine Frau Natalia brachte in Griechenland Sohn Giannis zur Welt. Zwei Tage später absolvierte Perea in Rostock den Medizincheck und wurde am Freitag verpflichtet. Am Samstag avancierte er im Saarland zum Matchwinner. „Er hat erst ein paar Minuten mit der Mannschaft trainiert. Ich dachte, ich nehme ihn einfach mal mit. Man weiß nie, was passiert“, bewies Hansa-Trainer Alois Schwartz ein glückliches Händchen.

Trotz des zweiten Saisonsieges und bestem Zweitliga-Start seit 29 Jahren sah der 56-Jährige eine durchwachsene Leistung seiner Mannschaft. Aufsteiger Elversberg spielte im ersten Zweitliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte mutig nach vorne und ging nach einem Eckball durch Carlo Sickinger verdient in Führung (55.).

Coach Alois Schwartz spricht von „keinem guten Spiel“

Hansa zeigte Schwächen im Defensivverhalten und tat sich auch in der Offensive schwer. Bis auf einen Schuss von Kai Pröger, den SVE-Keeper Nicolas Kristof entschärfte (32.), sprangen kaum nennenswerte Chancen für die Gäste heraus. „Wir haben kein gutes Spiel gemacht, hatten eine schlechte Passqualität und sind selten in die Zwischenräume gekommen“, betonte Schwartz.

Erst eine Glanztat von Hansa-Keeper Markus Kolke, der in der Nachspielzeit einen Foulstrafstoß von Jannik Rochelt parierte (90.+2), sorgte für die Rostocker Initialzündung „Das Team hat gekämpft, ist viel gelaufen und hat sich den Sieg verdient. So ist Fußball. Das Spiel endet erst, wenn es abgepfiffen ist“, betonte Perea.

Der Kolumbianer gilt als großes Sturmtalent und wechselte in der vergangenen Saison vom griechischen Erstligisten PAS Giannina nach Stuttgart. In seiner ersten Bundesliga-Saison konnte sich der schnelle und kräftige Mittelstürmer trotz 16 Einsätzen nicht durchsetzen. Da Perea mehr Spielpraxis sammeln und in Deutschland bleiben wollte, bot sich ein Wechsel in die 2. Liga zu Hansa an. Für die Rostocker zahlt sich die Verpflichtung des Sturm-Juwels schon jetzt aus. „Ich bin glücklich, hier zu sein. Jetzt arbeiten wir weiter“, sagte Perea.

Auch dank seiner zwei Treffer sind die Rostocker jetzt Tabellenführer nach dem 2. Spieltag.

