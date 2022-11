﻿Aufwärtstrend gestoppt: Hansa Rostock verliert 0:1 gegen den SV Sandhausen

Rostock. Bittere Heimpleite statt Erfolgsserie: Der FC Hansa kassierte eine Woche nach dem souveränen Sieg in Regensburg am Freitagabend eine schmerzliche 0:1-(0:1)-Niederlage gegen den SV Sandhausen und verpasste es damit, sich weiter von der Abstiegsregion abzusetzen. Das einzige Tor des Abends vor 24 500 Zuschauern im Ostseestadion erzielte Christian Kinsombi nach einem Fehler von FCH-Verteidiger Ryan Malone. Für die Kurpfälzer war es der erste Auswärtssieg dieser Saison.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit unveränderter Startelf im Vergleich zur Partie in Regensburg (3:0) ging Hansa das vorletzte Heimspiel des Jahres am - und hatte auch gleich eine erste ganz dicke Möglichkeit. Nach Ingelsson-Ecke stieg Verhoek am höchsten, doch sein Kopfball aus acht Metern ging knapp drüber (5.). Der Niederländer musste weiter auf seinen zweiten Saisontreffer warten.

Keeper Kolke pariert zwei Mal gegen Esswein

Die auswärts in sieben Spielen sieglosen Sandhausener versteckten sich nicht und suchten mit den Kinsombi-Brüdern, Ex-Hanseat Soukou und Esswein den direkten Weg zum Tor. Der Ex-Herthaner und frühere Nürnberger gab den ersten nennenswerten Schuss ab, verzog aber (10.). Der 32-jährige Esswein sorgte für viel Unruhe in Hansas Defensive. Seinen zweiten und dritten Versuch entschärfte Torwart Kolke (15., 29.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es war ein offenes Duell zweier Mannschaften, die unbedingt einen Dreier einfahren wollten. Auf der anderen Seite hatte Ingelsson per Kopfball SVS-Keeper Rehnen Beschäftigung verschafft (14.).

Sandhausen nutzt Malone-Patzer zum Führungstor

Bei Hansa ging danach aus dem Spiel heraus nur wenig. In einer Phase, als der Tabellenvorletzte mehr Spielkontrolle hatte, wurde Hansa urplötzlich brandgefährlich. Nach einem Pfostentreffer von Hinterseer scheiterte der Österreicher im zweiten Versuch und auch das Nachsetzen von Ingelsson blieb erfolglos. Die Härtel-Elf war jetzt wieder präsenter. Der starke Pröger prüfte erneut SVS-Keeper Rehner (41.).

Es gab relativ viele Abschlussaktion auf beiden Seiten, vor der Halbzeitpause traf aber nur der Vorletzte, der beim Führungstor von einem bösen Malone-Patzer profitierte. Christian Kinsombi stand nach einer Eingabe goldrichtig und brachte den Ball zum 0:1 über die Linie und schockt die Rostocker (45.).

Lesen Sie auch

Der Gelb-belastete Malone blieb nach seinem folgenschweren Schnitzer in der Kabine und machte Platz für Rick van Drongelen, der für mehr Stabilität in der Abwehrkette sorgen sollte. Die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang hatte Torschütze Christian Kinsombi, dessen Schuss ins lange Eck Kolke parierte (49.). Auf der anderen Seite blieben zunächst Fröde und dann Verhoek in der SVS-Deckung hängen (51.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Härtel wechselt bei 0:1-Rückstand zwei Verteidiger ein

Nach einer Stunde Spielzeit versuchten die Rostocker mehr Druck aufzubauen. Duljevic ersetzte Hinterseer. Der Bosnier leitete mit einem Sololauf von der Mittellinie Hansas bis dahin beste Aktion, als er Pröger steil schickte. Doch der Schuss des Doppeltorschützen von Regensburg wurde geblockt (67.). Anschließend setzte Duljevic Pröger erneut gut in Szene, dieses Mal verzog der Ex-Paderborner deutlich (71.).

Die Stimmung im fast vollbesetzten Ostseestadion kühlte deutlich ab. Denn im letzten Drittel fehlte es Hansa einmal mehr an Präzision und Durchschlagskraft. Dulevic brachte zwar etwas frischen WindIm Zentrum arbeitete Verhoek zwar viel, verwertbare Bälle bekam der Mittelstürmer aber kaum. Mit einem DreifachWechsel – Schumacher sowie die Verteidiger Lucoqui und Strauß kamen ins Spiel (75.) – wollte Härtel das Ruder in der Schlussphase rumreißen. Die offensiven Fröling, Lee und Thill ließ der Trainer auf der Bank schmoren.

In der Nachspielzeit stürmte bei einer Ecke sogar Keeper Kolke mit nach vorne, doch an der fünften Heimniederlage änderte das nichts mehr.

Schon Mittwoch geht es für die Härtel-Elf mit dem Heimspiel gegen Nürnberg weiter

Für Hansa geht es in der Englischen Woche Schlag auf Schlag weiter. Am Mittwochabend (18.30 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Jens Härtel den 1. FC Nürnberg. Drei Tage später treten die Hanseaten zum Abschluss der Zweitliga-Hinrunde bim aufstrebenden Aufsteiger Eintracht Braunschweig an (Sonnabend, 20.30 Uhr).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa: Kolke – Ananou, Malone (46. van Drongelen), Roßbach (75. Lucoqui), Neidhart (75. Strauß)– Fröde, Dressel – Pröger, Hinterseer (59. Duljevic), Ingelsson (75. Schumacher) – Verhoek

Tor: 0:1 C. Kinsombi (45.)

Zuschauer: 24 500