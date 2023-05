﻿Greifswalder FC sortiert Hansa-Rostock-Talent Theo Martens aus

Kostenfrei bis 19:45 Uhr lesen

Krankenhaus-Reform

Die Angst vor einem Krankenhaussterben in Vorpommern-Rügen geht nach den Reformplänen der Bundesregierung um. Betroffen könnten unter anderem die Notaufnahme der Bodden-Kliniken in Ribnitz-Damgarten oder die Geburtenstation in Bergen sein. Der Kreistag hat sich klar positioniert.