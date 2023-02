﻿Auswärtssieg: Lukas Fröde lässt Hansa Rostock in Bielefeld jubeln

Streckt die Arme beim Jubeln aus: Lukas Fröde hat am Freitag Hansa Rostock zum Sieg verholfen.

Bielefeld. Das erste Pflichtspieltor im Jahr 2023 bedeutet auch den ersten Sieg für den FC Hansa Rostock in der Rückrunde. Die Ostseestädter setzten sich am Freitagabend mit 1:0 beim Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld durch. Einziger Torschütze vor 22 527 Zuschauern war Lukas Fröde kurz nach dem Seitenwechsel. Durch den Erfolg verbesserten sich die Rostocker (jetzt 24 Punkte) auf den zehnten Tabellenrang. Der Vorsprung zum Abstiegsrelegationsrang baute Hansa vorerst auf vier Zähler aus. Die Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib können am Wochenende aber noch verkürzen.

Im Gegensatz zum Heimspiel gegen den HSV (0:2) veränderte Hansa-Coach Patrick Glöckner die Startelf gleich auf drei Positionen. Für die gesperrten Damian Roßbach (Gelb-Rot) und Kevin Schumacher (5. Gelbe Karte) sowie Nico Neidhart (Bank) rückten Ryan Malone, Anderson Lucoqui und Dennis Dressel in die Startelf. Zudem ließ Glöckner defensiv statt mit einer Dreierkette wie in den beiden vorherigen Spielen wieder mit Vierverbund in der Abwehr spielen.

Arminia Bielefeld ohne Cheftrainer

Bei Gegner Bielefeld hatte Co-Trainer Danilo De Souza die Verantwortung an der Seitenlinie. Chefcoach Daniel Scherning hatte aufgrund einer Virus-Infektion gefehlt und verfolgte die Partie von Zuhause aus. Er hatte schon in der Woche die Trainingseinheiten nicht leiten können.

Im ersten Gastspiel seit acht Jahren auf der Bielefelder Alm stand Hansa gleich zu Beginn unter Druck. FCH-Torhüter Markus Kolke musste gegen Sebastian Vasiliadis auf der Hut sein. Der Bielefelder hatte sich per Doppelpass mit Bryan Lasme durch die Defensive der Gäste kombiniert und scheiterte danach am Schlussmann.

Hansa Rostock bestimmt ersten Durchgang

Auf der Gegenseite zwang Kai Pröger (19.) den Arminia-Torwart Martin Fraisl mit einem Flachschuss zu einer Glanztat. Es war der Auftakt einer guten Phase der Rostocker, die das Spiel bis zur Pause bestimmten. Verteidiger Rick van Drongelen (23.) hatte mit einem Kopfballduell nach einer Ecke von Haris Duljevic die nächste Großchance. Seinen Versuch wehrte Fraisl ab.

Nach einer halben Stunde wurde es im Hansa-Strafraum noch einmal gefährlich. Am langen Pfosten kam Bielefelds Lukas Klünter aus Nahdistanz zum Einschuss. Im letzten Moment wurde er noch von FCH-Flügelflitzer Anderson Lucoqui gestört. Später wurden die Gastgeber mit Pfiffen von ihren Fans in die Halbzeitpause begleitet.

Fröde trifft kurz nach der Pause

Wirklich anstacheln taten die Unmutsbekundungen die Arminen zunächst nicht. Hansa bestimmte das Geschehen auch im zweiten Durchgang. In der 51. Minute belohnten sich die Mecklenburger mit dem Führungstor. Bei einem langen Ball von Kolke waren sich die Hausherren in der Defensive uneinig. Rostocks Svante Ingelsson legte den Ball vor Fraisl rüber. Die siebte Torvorlage des Schweden führte zum 1:0 von Lukas Fröde.

Mit der Einwechslung ihrer Sturm-Ikone Fabian Klos versuchten die Bielefelder anschließend, wieder mehr Druck zu machen. Hansa bot den Ostwestfalen allerdings nicht viel an. Bis auf einen Abschluss aus Nahdistanz von Klos (80.) wurde Arminia nicht wirklich zwingend. Am Ende verteidigten die Rostocker mit viel Leidenschaft den Vorsprung über die Zeit.

Weiter geht’s für den FC Hansa Rostock am Sonnabend kommender Woche um 20.30 Uhr. Zum Flutlicht-Heimspiel ist dann Spitzenreiter SV Darmstadt zu Gast.

FC Hansa: Kolke – Ananou, Malone, van Drongelen, Lucoqui – Fröde, Dressel – Pröger (87. Schröter), Ingelsson (79. Fröling), Duljevic (90. +1 Meißner) – Verhoek.

Tor: 0:1 Fröde (51.).