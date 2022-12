﻿Höchster Saisonsieg: Bad Doberaner SV wirft sich aus der Mini-Krise

Nach vier Niederlagen in Folge werfen sich die Oberliga-Handballer des Bad Doberaner SV ihren Frust von der Seele. Der 39:26-Erfolg gegen Brandenburg-West ist der höchste, den sich die Männer in dieser Saison verdient haben.

Bad Doberan. Es geht doch noch! Die Handballer des Bad Doberaner SV haben ihre Mini-Krise beendet. Und wie: Nach vier sieglosen Spielen in Folge in der Oberliga Ostsee-Spree feierte das Männer-Team von Trainer Matthias Schmidt am Sonnabend einen 39:26 (18:16)-Sieg gegen den SV 63 Brandenburg-West. Es war der höchste Sieg der Münsterstädter in dieser Saison.