﻿Nach Berlin-Ausstieg: Lea Friedrich verzichtet auf Start bei Track Champions League in Paris

Nach ihrem vorzeitigen Ausstieg in Berlin wird Bahnrad-Ass Lea Sophie Friedrich aus Dassow bei der dritten Runde der Serie in Paris nicht starten. Das ist der Grund.

Rostock. Wenige Tage nach ihrem vorzeitigen Ausstieg bei der UCI Track Champions League in Berlin hat Bahnrad-Ass Lea Sophie Friedrich ihren Verzicht auf einen Start bei der dritten Runde der Serie am Wochenende in Paris begründet. In Berlin war die Keirin-Welt- und Europameisterin aus Dassow (Nordwestmecklenburg) wegen einer starken Erkältung vom Rad gestiegen.