﻿Seawolves gegen Alba: Die Analyse des Top-Spiels bei OZ live

Sonntag (18 Uhr) steigt das mit Spannung erwartete Top-Spiel zwischen Tabellenführer Seawolves und Alba Berlin. Ex-Profi und OZ-Experte Brad Loesing analysiert nach Spielende gegen 20 Uhr bei OZ live.

Rostock. Niemand hat erwartet, dass Aufsteiger Rostock Seawolves am kommenden Sonntag den amtierenden deutschen Basketball-Meister Alba Berlin am fünften Spieltag als Tabellenführer in der Rostocker Stadthalle empfangen würde.

Nach vier Siegen in Serie ist es aber so gekommen: Die Mannschaft von Trainer Christian Held und ihre Fans blicken gespannt auf das Duell des überragend gestarteten Neulings gegen das Spitzenteam aus der Hauptstadt, das am Sonntag um 18 Uhr in der seit Tagen ausverkauften Stadthalle beginnt.