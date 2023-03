﻿Rostock Seawolves mit Personal-Problemen vor Heimspiel am Samstag gegen Würzburg – Coach hält sich bedeckt

Trainer Christian Held wusste beim Abschlusstraining am Freitagnachmittag noch nicht genau, welche seiner Spieler am Sonnabend gegen Würzburg zum Einsatz kommen können. Mehr als 4000 Zuschauer werden zu der Partie in der Rostocker Stadthalle erwartet.

Rostock. Gefeiert wird am Sonnabend in der Rostocker Stadthalle auf jeden Fall schon bevor das Bundesliga-Spiel der Seawolves gegen Würzburg beginnt – die Vertragsverlängerung von Headcoach Christian Held, die der Verein am Donnerstag offiziell verkündete.

Mehr als 4000 Zuschauer erwarten die Hansestädter zum Basketball-Duell. Team und Anhänger wollen den dritten Erfolg in Folge feiern. Nach den überzeugenden Auftritten gegen Crailsheim (86:79) und auswärts in Bamberg (94:88) haben die Seawolves zehn Spieltage vor Abschluss der Hauptrunde mit einer Bilanz von zwölf Siegen und zwölf Niederlagen den Klassenerhalt so gut wie sicher.

Sie können sich nach oben orientieren, denn der Rückstand auf Platz acht, der zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt, ist winzig. Das gleiche gilt auch für die Würzburger, die mit identischer Sieg- und Niederlagenzahl nur aufgrund ihrer besseren Punktausbeute einen Platz vor den Seawolves Neunter der Liga sind.

Seawolves-Trainer kennt Würzburgs Stärken

Held schwärmt von der offensiven und teamorientierten Spielweise des Gegners. Im hart umkämpften Hinspiel der Saison zogen die Norddeutschen nach spannender Schlussphase und nach einem 10:0-Lauf des Gegners mit 87:97 den Kürzeren. Allerdings fehlten damals auf Rostocker Seite mit Nijal Pearson und Tyler Nelson zwei Leistungsträger.

Personalprobleme gab es bei den Wölfen auch in den vergangenen Tagen. Mit nur acht Spielern, war die Personaldecke im Training sehr dünn. Held geht davon aus „nicht vollzählig“ gegen Würzburg antreten zu können. Namen von Spielern, die möglicherweise ausfallen und Art der Blessuren machte der Klub aus taktischen Gründen nicht öffentlich. Einen Lichtblick gab es jedoch am Freitag beim Abschlusstraining in Bargeshagen bei Rostock: alle Profis waren am Ball.

Rostocker Team kann Ausfälle kompensieren

Dass die Seawolves in der Lage sind, punktuelle Ausfälle erfolgreich zu verkraften, haben sie in dieder Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt. Bei den Siegen gegen Crailsheim und Bamberg fehlte mit Derrick Alston Jr. einer der stärksten Werfer im Seawolves Team.