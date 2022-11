﻿Rostock Seawolves: „Es fühlt sich wie das Ende der Welt an“

Die Seawolves mussten im Duell mit Heidelberg ihren Top-Werfer ersetzen. Dennoch waren sie dicht dran am fünften Saisonsieg. In einer hitzigen Schlussphase gab das Team von Christian Held den Erfolg weg. Der Coach war traurig und stolz zugleich.

Rostock. Schmallippig ging Christian Held zum Trainer des Gästeteams, um zu gratulieren. Die Schlussphase des Heimspiels seiner Seawolves gegen die MLP Academics aus Heidelberg war ihm an die Substanz gegangen. Am Ende gaben die Rostocker, die drei Minuten vor Ultimo noch mit 82:77 vorn gelegen hatten, den Vorsprung aus der Hand und unterlagen mit 84:91 (18:20, 23:23, 23:20,20:28). Es war die vierte Pleite in Folge für den mit vier Siegen in die 1. Liga gestarteten und gefeierten Aufsteiger.