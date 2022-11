﻿Bitteres Ende: Rostock Seawolves unterliegen Heidelberg mit 84:91

Rostock. Ganz bittere Niederlage für die Rostock Seawolves. Vor 4202 Zuschauern unterlagen die Rostocker Bundesliga-Basketballer am Sonntagnachmittag gegen die MLP Academics aus Heidelberg mit 84:91 (18:20, 23:23, 23:20, 20:28) .

Die Rostocker mussten die Ausfälle von Top-Scorer Derrick Alston Jr., Till Gloger (beide krank) sowie Nijal Pearson (Trauerfall in der Familie) verkraften. In einem ausgeglichenen Duell hatten die Gastgeber drei Minuten vor der Sirene noch mit 82:77 geführt. Doch in der Schlussphase sorgten eigene Ballverluste und streitbare Entscheidungen der Unparteiischen dafür, dass die Wölfe die vierte Niederlage in Folge verkraften müssen.

Ihr nächstes Spiel bestreitet die Mannschaft von Christian Held erst in 14 Tagen, am 3. Advent. Dann ist das Aufsteiger-Team aus Rostock bei den Baskets in Oldenburg zu Gast.