﻿Chevez Goodwin verstärkt als neuer Center die Rostock Seawolves

Rostock. Die Rostock Seawolves sind auf der Suche nach einem neuen Center fündig geworden. Der Basketball-Bundesligist hat Chevez Goodwin verpflichtet. Der 25-jährige US-Amerikaner spielte in der vergangenen Saison für den griechischen Traditionsclub Aris Thessaloniki. Er erhält einen Ein-Jahres-Vertrag.

„Ich bin sehr aufgeregt, für die Seawolves zu spielen. Noch aufgeregter bin ich aber, erstmals in Deutschland zu spielen“, wird Goodwin in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Ich war noch nie in Deutschland, habe aber gehört, dass das Wetter in Rostock kalt ist. Dennoch freue ich auf einen warmherzigen Empfang von den Seawolves-Fans, sodass es mir sicher leicht fällt, mich schnell zurechtzufinden. Ich freue mich sehr auf das Team und hoffe, dass wir eine denkwürdige Saison spielen werden.”

Goodwin wurde als Spieler des Jahres geehrt

Goodwin zeigte bereits in der Highschool, welches Potenzial in ihm schlummert. In der zwölften Klasse legte er 18,9 Punkte, 12,4 Rebounds und 1,3 Blocks pro Spiel auf und erhielt die Auszeichnung als Spieler des Jahres in der Midlands Region in seiner Heimat South Carolina.

Auf dem College verbesserte Goodwin sein Spiel stetig. In sechs Jahren besuchte er drei verschiedene Universitäten. Zunächst besuchte er das College of Charleston, wechselte dann zur Saison 2017/2018 ans Wofford College, ehe er seine letzten beiden Hochschuljahre (2020 bis 2022) an der University of Southern Carolina (USC) absolvierte. In seinem letzten Jahr an der USC kam Goodwin im Schnitt auf 11,0 Zähler und 6,4 Rebounds. Er kam in seiner Zeit am College auf insgesamt 172 Einsätze, in denen er durchschnittlich 7,0 Punkte (58,5 Prozent Trefferquote) und 4,7 Rebounds erzielte.

Spektakuläres Spiel sorgt für Aufsehen

In seiner ersten Profisaison 2022/2023 sorgte der 2,06 Meter große Center mit seinem spektakulären Spiel für Aufsehen in der griechischen Liga. Bei Aris Thessaloniki kam er in 22 Einsätzen auf durchschnittlich 12,1 Punkte und 7,7 Rebounds. Goodwin lief im griechischen All-Star-Game mit den besten Basketballprofis der Liga auf und gewann den All-Star-Game-Slam-Dunk-Contest – ein Indiz dafür, dass er auch in Rostock und der easyCredit Basketball-Bundesliga die Korbanlagen einigen Tests unterziehen wird.

„Chevez ist ein starker Rebounder, der auch punkten kann. Wir freuen uns sehr, dass ein Spieler seines Formats zu den Seawolves kommt“, erklärte Sportvorstand Jens Hakanowitz. Und weiter: „Er hat bereits Erfahrungen in Europa gesammelt und startet bei uns in seine zweite Profisaison. Seine effiziente und zugleich spektakuläre Spielweise wird uns unter den Körben weiterhelfen. Dennoch sehen wir bei ihm das Potenzial, sich als Spieler noch weiterzuentwickeln.”

