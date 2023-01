﻿Vor „Tanz“ mit den Bayern lösen Seawolves einen Vertrag auf

Rostock. Die Bayern kommen, Gabriel de Oliveira geht. Einen Tag vor dem Bundesligakracher gegen Bayern München haben die Rostock Seawolves den Abschied ihres Spielers Gabriel de Oliveira bekannt gegeben.

„Gabriel ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Vertrag in Rostock aufzulösen“, wird Trainer Christian Held in einer Klubmitteilung zitiert. Der Deutsch-Brasilianer sei mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden gewesen und will sich einen Klub suchen, bei dem er mehr Spielzeit erhalten kann. Vermutlich wird der Mann mit der Wuschelfrisur in den kommenden Tagen bei einem Verein in der 2. Bundesliga Pro A anheuern – nach OZ-Informationen bei den Bayer Giants in Leverkusen.

Der 2,06 Meter große Center war im Sommer 2021 von Bonn aus der BBL nach Rostock gekommen. In der Aufstiegssaison war er hinter Till Gloger zweiter Mann auf seiner Position und hatte Anteil am Aufstieg in die 1. Basketball-Bundesliga. In insgesamt 44 Einsätzen der 1. und 2. Liga kam der 24-Jährige auf durchschnittlich 5,4 Punkte.

Nach acht Einsätzen in dieser Saison, in denen er durchschnittlich knapp neun Minuten spielte und 4,1 Punkte für sein Team beisteuerte, ist nun Schluss für ihn bei den Rostock Seawolves. De Oliveira wird sich beim Heimspiel am Dienstagabend nicht mehr von den Fans in der Rostocker Stadthalle verabschieden.

Bei der Aufstiegsparty der Rostock Seawolves: Nijal Pearson (l.), Rob Montgomery und Gabriel de Oliveira (verdeckt mit Champagner-Flasche) bei der Feier auf dem Neuen Markt. © Quelle: Gunnar Rosenow

Er selbst und das Team hätten die Frohnatur De Oliveira gern weiter bei den Seawolves gesehen, sagt Jens Hakanowitz. „Es macht aber keinen Sinn, einen Spieler zu halten, der nicht bleiben möchte“, fügt der Sportvorstand hinzu, der zufrieden auf das alte Jahr und zuversichtlich auf die bevorstehenden Aufgaben 2023 schaut.

„Was wir bisher geboten haben, ist aller Ehren wert“, sagt Hakanowitz nach sechs Siegen und sechs Niederlagen in der 1. Liga. Das Heimspiel gegen die Bayern sieht er als Standortbestimmung. „Gegen Alba Berlin waren wir deutlich unterlegen“, erinnert sich der Seawolves-Vorstand an die 70:104-Heimpleite vom 30. Oktober und hofft, das Duell mit den Münchenern „etwas enger“ gestalten zu können.

Ob es eng oder deutlich wird – die Rostocker gehen als absolute Außenseiter ins Spiel, das um 20.30 Uhr beginnt. Die Fans werden in jedem Fall in Scharen in die Stadthalle strömen: Der Verein rechnet mit einer ausverkauften Arena. „Das wir hier die Bayern zum Tanz bitten können, ist echt cool“, schwärmt der 42-jährige Seawolves-Manager vor dem Vergleich mit dem Tabellendritten der Liga.

Vor dem Spiel wird in einer Schweigeminute Seawolves-Aufsichtsrat Jörg Hildebrandt gedacht. Das Gründungsmitglied des Rostocker Basketballclubs war am 30. Dezember im Alter von 59 Jahren überraschend gestorben.