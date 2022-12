﻿Ex-Seawolves-Trainer Bauermann kehrt zurück

Feuerwehr und Rettungsdienst kommen in Rostock stets zu Hilfe, um Menschen aus Notlagen zu befreien. Doch offenbar sind die Retter nun selbst in Not – zumindest in Personalnot: Zahlreiche Stellen sind unbesetzt, hinzu kommt derzeit ein hoher Krankenstand. Das hat gravierende Folgen.