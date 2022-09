Rekordverdächtige zehn Testspiele bestreiten die Rostock Seawolves in Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison, am Sonntag ein Spiel gegen Zalgiris Kaunas. Die OZ ist ab 17 Uhr live und exklusiv dabei.

Birstonas/Kaunas. Seit Sonntag vergangener Woche sind die Rostock Seawolves bereits in ihrem Trainingslager in Birstonas in Litauen. An diesem Sonntag bestreitet das Team von Trainer Christian Held dort sein drittes Testspiel der Saisonvorbereitung.

Gegner ist der Erstliga-Klub von Zalgiris Kaunas. Das Spiel wird in der Heimspielstätte der Litauer ausgetragen. Es beginnt am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit.

Die OZ berichtet live und exklusiv aus der Zalgirio-Arena in Kaunas.